Hyundai Black Days: “Perché rimandare a domani? Rimanda a 90 giorni!”

Hyundai inaugura gli Hyundai Black Days, un’iniziativa dedicata a chi desidera avvicinarsi alla qualità e all’innovazione del Brand attraverso una soluzione d’acquisto semplice e altamente vantaggiosa.

Con la promo esclusiva “Perché rimandare a domani? Rimanda a 90 giorni!”, i clienti possono mettersi al volante della propria Hyundai da subito e iniziare a pagare dopo tre mesi. La promozione è valida fino al 28 novembre e riguarda la quasi totalità della gamma del Brand, dalle city-car INSTER, i10, i20 e BAYON fino ai SUV KONA, TUCSON e SANTA FE.

Per accedere alla promozione, ai clienti basterà scegliere un veicolo Hyundai in pronta consegna (ad esclusione di i30 e dei modelli della gamma IONIQ) e sottoscrivere lo speciale finanziamento che rimanda di 90 giorni il pagamento delle prime rate. Una formula pensata per offrire massima libertà semplificando l’ingresso nel mondo della mobilità Hyundai, incentrata sulle necessità dei clienti e caratterizzata da design unici, tecnologie avanzate e a soluzioni di sicurezza che rendono ogni viaggio più sereno e confortevole.

I modelli protagonisti dei Black Days

La promozione coinvolge un’ampia selezione di modelli Hyundai, ciascuno progettato per interpretare al meglio esigenze diverse, ma tutti uniti dalla stessa visione del Brand: design distintivo, tecnologie intuitive e un’esperienza di guida che valorizza ogni viaggio.

INSTER rappresenta una risposta evoluta e intelligente alla mobilità quotidiana: dimensioni ultracompatte, abitabilità sorprendente e tecnologie avanzate di sicurezza e connettività, unite a un’autonomia 100% elettrica che raggiunge fino a 518 km in ciclo urbano (WLTP). La nuova INSTER Cross ne amplifica il carattere con una personalità più decisa, ideale per chi vive l’auto come compagna per le avventure nel tempo libero.

All’interno della gamma 100% elettrica, KONA si afferma come un SUV compatto e completo: autonomia elevata, doppi display da 12,3”, connettività totale, aggiornamenti OTA e uno degli abitacoli più spaziosi della categoria. Una soluzione intuitiva, moderna e perfetta tanto in città quanto nei weekend, capace di elevare ogni esperienza di guida.

Accanto ai modelli 100% elettrici, la gamma SUV ibrida rappresenta una scelta ideale per la combinazione di efficienza e versatilità. KONA cresce in potenza mantenendo efficienza e comfort, con tutte le tecnologie digitali di ultima generazione e una versatilità interna che sorprende nelle dimensioni compatte. TUCSON conferma il ruolo di assoluto rilievo del Brand nel segmento dei SUV C, con una ricca dotazione capace di migliorare l’esperienza di mobilità: doppio display curvo da 12,3”, Digital Key 2.0, ricarica wireless, aggiornamenti OTA e un pacchetto ADAS tra i più completi del mercato. Con il Model Year 2026 introduce powertrain ibridi e plug-in ancora più efficienti, senza rinunciare alla praticità che da sempre la distingue. Al vertice dell’offerta, con configurazioni a 5 o 7 posti, SANTA FE combina un design audace con soluzioni di utilizzo intelligenti – portellone a tutta larghezza, vano portaoggetti bilaterale, vassoio UV-C – e un grande display panoramico da 12,3”. La versione Full Hybrid MY26 diventa più potente ed efficiente, mentre la Plug-in Hybrid offre libertà tra guida elettrica quotidiana e trazione integrale per le uscite fuori città.

La gamma si completa con BAYON, un B-SUV pratico, moderno e ideale nella guida urbana di tutti i giorni, e con i modelli i10 e i20, che continuano a distinguersi per compattezza, affidabilità e connettività evoluta.

L’offerta dedicata per i20 e BAYON GPL

In aggiunta alla promozione principale, Hyundai propone un ulteriore vantaggio esclusivo per due dei suoi modelli più iconici nel segmento urbano. Fino al 28 novembre, infatti, Hyundai i20 e Hyundai BAYON con motorizzazione bi-fuel a GPL sono disponibili allo stesso prezzo delle versioni benzina. La promozione rappresenta un’opportunità unica per chi cerca un’auto affidabile, efficiente nei consumi e perfetta per la mobilità quotidiana, senza rinunciare allo stile distintivo, alle tecnologie avanzate e alla qualità Hyundai.