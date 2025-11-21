Heritage in movimento: la terza collaborazione Barbour x Baracuta

Barbour e Baracuta scrivono un nuovo capitolo del loro sodalizio creativo con la terza capsule collection, lanciata per l’autunno/inverno 2025, che fonde con naturalezza le radici del heritage britannico con un’energia moderna e pulsante. Al centro della collezione ci sono due giacche emblematiche, reinterpretate con mano sapiente. La classica Harrington G9, qui fatta in resistente cotone cerato da 8 oz come vuole la tradizione Barbour, è foderata con il tartan Fraser, simbolo storico di Baracuta. La combinazione regala una silhouette protettiva e al tempo stesso elegante, perfetta per chi cerca funzionalità e stile.



Parallelamente, la giacca Bedale di Barbour viene ridotta in lunghezza, arricchita con dettagli a coste su polsini e orlo, richiamando un’estetica sportiva che sembra dialogare direttamente con la cultura del ballo e della notte. Ma non è solo outerwear: la capsule propone anche maglieria spessa, overshirt robuste, pantaloni dal taglio funzionale e una serie di accessori. Il tema che attraversa tutta la collezione è quello del Northern Soul, sottocultura musicale nata nel Nord dell’Inghilterra tra la fine degli anni ’60 e il ’70. Questo movimento culturale, basato su musica soul americana rari e su danze incessanti nei club, diventa fonte di ispirazione per grafiche, patch e tessuti.



La campagna della collezione è affidata a due figure centrali: il fotografo e documentarista Normski, che ha immortalato il progetto a Jumbi, nel cuore di Peckham, e l’artista Goya Gumbani, già volto della scena musicale contemporanea. Insieme incarnano lo spirito di identità, artigianato e comunità che Barbour e Baracuta vogliono esprimere. Fra i capi più interessanti spiccano la Porton Wax Jacket, versione rivisitata della G9 Harrington, completa di maniche raglan, dorso “a ombrello” e fodera ibrida tartan Fraser-Barbour, e la Tyne Wax Coat, un soprabito di lunghezza media che unisce la struttura Baracuta a elementi tecnici di Barbour, disponibile in diversi colori come oliva, navy e sandstone.



A completare la proposta ci sono t-shirt con grafiche ispirate ai vinili (“Vinyl Tee”), t-shirt “All-Nighter” che celebrano le sessioni interminabili del ballo notturno, una felpa girocollo in cotone con patch della cultura club e una tote bag decorata con badge co-branded. Ian Bergin, direttore del menswear di Barbour, spiega che il dialogo tra i due marchi nasce da valori comuni: rispetto per la storia, maestria artigianale e autenticità. L’ispirazione del Northern Soul, secondo lui, conferisce alla collezione un carattere forte, autentico, profondamente britannico.



Questa collaborazione non è soltanto un omaggio al passato: è una vera dichiarazione di stile, suono e spirito. Barbour e Baracuta riescono a parlare di identità culturale, comunità e musica senza rinunciare alla praticità e alla qualità che da sempre li contraddistinguono. La capsule è ora disponibile negli store online dei due marchi e in boutique selezionate, pronta a diventare non solo un acquisto, ma un gesto di appartenenza a quella cultura britannica che continua a vibrare, a evolversi e a dettare stile.