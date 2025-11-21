Hyundai CRATER Concept: l’ode al fuoristrada fa il suo debutto globale all’AutoMobility LA 2025

In occasione della conferenza stampa di AutoMobility LA 2025, Hyundai ha svelato in anteprima globale CRATER Concept, il nuovo adventure vehicle progettato per un’esperienza di off-road senza compromessi. Compatto, muscolare e immediatamente riconoscibile, CRATER Concept trasmette un senso di robustezza e un’autentica vocazione all’esplorazione. Ispirato agli scenari più estremi, è stato sviluppato presso il design center dello Hyundai America Technical Center (HATCI) di Irvine, California, incarnando alla perfezione lo spirito della gamma XRT del Brand. Il suo design introduce soluzioni che elevano protezione e funzionalità outdoor, proseguendo il percorso inaugurato da IONIQ 5 XRT, SANTA CRUZ XRT e PALISADE XRT PRO – presentando quindi una visione concreta del futuro dei modelli XRT.

“CRATER nasce da una domanda: che cos’è la libertà? Questa è la nostra risposta” – ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai and Genesis Global Design. “È una visione alimentata dalla voglia di esplorare e dall’obiettivo di ispirare le persone a spingersi sempre un po’ più in là”.

Design degli esterni | Art of Steel e avventura

Il linguaggio stilistico degli esterni “Art of Steel” eleva la resistenza e la flessibilità dell’acciaio trasformandole in una vera e propria espressione di bellezza scultorea. Ispirato alle avanzate tecnologie dell’acciaio di Hyundai, questo approccio valorizza la naturale formabilità del materiale, rivelando volumi fluidi e linee impeccabili che celebrano l’estetica intrinseca dell’acciaio: potente, raffinata e senza tempo.

Il design esterno di CRATER Concept è stato guidato da un obiettivo ben definito: plasmare una forma robusta che riflettesse i paesaggi da cui trae ispirazione. Questo ha influenzato ogni dettaglio, dai fianchi scolpiti alle audaci piastre di protezione, dando vita a un concept che comunica visivamente forza, resistenza e determinazione.

Le proporzioni di CRATER Concept incarnano un autentico spirito d’avventura. Costruita su un’architettura monoscocca compatta e altamente capace, questa innovativa concept car è stata progettata per spingersi ovunque. CRATER Concept si distingue per la sua silhouette decisa, esaltata da angoli di approccio e di uscita particolarmente ampi, progettati per garantire elevate capacità di esplorazione in fuoristrada.

I cerchi da 18″ si ispirano all’impatto di un asteroide su una superficie metallica: un’immagine che richiama forza, geometria e senso di movimento. Gli pneumatici di dimensioni generose (diametro di 33″) sottolineano l’attitudine fuoristradistica del veicolo.

Un ampio e funzionale piastra di protezione si estende lungo il sottoscocca di CRATER Concept, non solo per garantire una maggiore affidabilità in tutti i contesti, ma anche per conferirgli una forte stabilità visiva. La roof platform è concepita come il punto di montaggio ideale per luci ausiliarie, vani portaoggetti aggiuntivi e altri accessori per il fuoristrada.

Inoltre, una coppia di robusti cavi si estendono dal cofano al tetto per offrire una protezione superiore contro i rami lungo i sentieri più stretti e selvaggi, sottolineando la natura davvero esplorativa della concept car. Sono diversi gli elementi che combinano protezione e funzionalità, per rendere la concept car pronta ad affrontare i terreni più difficili.

Il design dei paraurti e dei passaruota sottolinea il carattere scultoreo e ispirato alla robotica di CRATER Concept, donandogli una presenza su strada – e fuoristrada – di grande impatto visivo. Portata all’estremo, questa caratteristica di design rafforza l’aspetto solido del veicolo, mettendo in risalto il linguaggio stilistico “Art of Steel” di Hyundai.

La firma luminosa è davvero unica e prende forma tridimensionalmente, creando un effetto a strati che aggiunge profondità e un senso di precisione, mentre la luce illumina indirettamente le superfici circostanti. Anche le luci ausiliarie montate sul tetto presentano il tema dei pixel parametrici di Hyundai.

Hyundai CRATER Concept nasconde inoltre numerosi dettagli inediti. Uno dei ganci di recupero integrati nel modello, ad esempio, svolge anche la funzione di apribottiglie, mentre le telecamere degli specchietti laterali fungono anche da torce elettriche. In situazioni di emergenza possono essere rimosse dal veicolo per immortalare panorami mozzafiato o persino registrare emozionanti avventure.

Design degli interni | The Curve of Upholstery

Gli interni di CRATER Concept sono pensati per gli avventurieri moderni, esperti di tecnologia e amanti del design robusto, funzionale e versatile. Le forme tecniche sono sapientemente abbinate a materiali morbidi ma durevoli, creando un ambiente elegante e naturale che unisce comfort, supporto e praticità in ogni situazione. Robusti ma accoglienti, gli interni si distinguono per l’esclusivo crash pad, che stabilisce un legame armonioso tra l’esterno e l’interno del veicolo, incarnando pienamente lo spirito esplorativo del CRATER Concept.

Sfruttando l’approccio BYOD (Bring Your Own Device), CRATER Concept propone un’esperienza digitale flessibile e personalizzabile che si adatta alle diverse situazioni e alle preferenze individuali degli utenti. L’head-up display a tutta larghezza è multifunzione e all’avanguardia, e include un innovativo sistema di proiezione di immagini dalla telecamera dello specchietto retrovisore.

Il cruscotto non convenzionale è dotato di un elemento in lamiera piegata che avvolge la struttura. Sottili perforazioni consentono alla luce soffusa di filtrare, creando un’aura raffinata e distintiva, unica nel suo genere.

Elementi di design ispirati alle cinghie si integrano con luci d’ambiente dai colori accentuati, infondendo energia e profondità visiva al carattere deciso e funzionale di CRATER Concept.

Una struttura tubolare di sicurezza funzionale definisce l’abitacolo, conferendo tensione e resistenza, mentre le maniglie integrate facilitano ingressi e uscite. Questo elemento a vista trasmette una rassicurante sensazione di protezione, sottolineando che CRATER Concept è stato progettato per garantire esplorazioni senza compromessi.

I sedili di CRATER Concept presentano forme che si discostano dai tradizionali sedili avvolgenti. Questi sedili sono combinati con un’imbottitura tridimensionale che offre stabilità e comfort durante i viaggi accidentati. I cuscini cilindrici e il poggiatesta di supporto offrono un comfort ergonomico, mentre gli ampi rinforzi laterali stabilizzano il corpo durante la guida fuoristrada. Un sistema di cinture di sicurezza a quattro punti garantisce una maggiore ritenuta e sicurezza in scenari fuoristrada.

Un display a pixel montato al centro del volante – dalla forma squadrata – permette l’interazione con il conducente, mentre i pulsanti terrain mode consentono di passare rapidamente alle modalità Neve, Sabbia, Fango, Auto e XRT.