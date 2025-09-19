Hyundai SANTA FE Full Hybrid: più potenza, efficienza, tecnologia e possibilità di personalizzazione

Hyundai rinnova l’offerta di SANTA FE Full Hybrid con l’introduzione del Model Year 2026. Punto di riferimento dei SUV di segmento D apprezzato da clienti e critica per design, comfort e soluzioni intelligenti, il modello si arricchisce con un powertrain full-hybrid più potente ed efficiente, e nuove caratteristiche di personalizzazione e tecnologia, mantenendo invariata la struttura di gamma e i prezzi di listino.

L’aggiornamento del sistema full-hybrid garantisce un’esperienza di guida ancora più fluida e piacevole, con una potenza complessiva che è stata aumentata a 239 CV dai precedenti 215 CV, e miglioramenti in termini di efficienza che risultano in minori consumi ed emissioni. La motorizzazione, basata sul 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico e a un cambio automatico a 6 rapporti, è abbinabile alla trazione anteriore (2WD) o integrale (4WD) nelle configurazioni a 5 o 7 posti, offrendo così la massima versatilità per ogni esigenza di mobilità.

Oltre all’incremento di potenza, il nuovo Model Year introduce dotazioni pensate per rendere l’esperienza a bordo ancora più esclusiva. Protagonista è il Calligraphy Pack – al vertice della gamma del modello e che ne identifica la versione più venduta in Italia – che arricchisce SANTA FE di elementi distintivi, tra cui la caratterizzazione estetica specifica, cerchi in lega da 20” dedicati, maniglia a scomparsa sul montante C, impianto audio BOSE® premium, Head-Up Display, doppio caricatore wireless, cassetto UV-C, Premium Relaxation Seats e interni premium dedicati con sedili in pelle nappa. Proprio questi ultimi offrono ora un’esperienza di bordo ancora più personalizzata grazie alle nuove combinazioni cromatiche Pecan Brown e Forest Green, che si aggiungono alla preesistente configurazione in Black Ink.

Novità anche sul fronte della tecnologia, che vede il debutto su SANTA FE della Digital Key 2.0, la chiave digitale che consente di aprire, chiudere e avviare il veicolo tramite smartphone o smartwatch compatibili, grazie alla tecnologia NFC. Questo sistema innovativo elimina la necessità di tenere con sé la chiave fisica del veicolo, offrendo accesso e controllo semplificati oltre alla possibilità di condividere la chiave a distanza con altri utenti.

Con il Model Year 26, Hyundai SANTA FE rinnova la propria visione ‘Open for More’, tramite cui invita ad aprirsi a nuove possibilità, esplorare senza confini, vivere più esperienze, godere di maggiore libertà e creare connessioni significative.

Listino e allestimenti

L’introduzione del MY26 non ha visto cambiamenti nella struttura e nei prezzi del listino di SANTA FE Full-Hybrid. Alla base dell’offerta si colloca la versione Business, a partire da € 50.100, già ampiamente ricca di dotazioni di livello. La tecnologia a bordo comprende il quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3”, il sistema di infotainment con display touchscreen da 12,3” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti OTA e il caricatore wireless per smartphone; il comfort quotidiano è completato da volante riscaldato, retrovisore interno elettrocromico e paddle al volante. All’esterno, cerchi in lega da 18’’ e vetri posteriori oscurati, mentre l’abitacolo propone sedili rivestiti in tessuto con sedili anteriori riscaldabili, sedile passeggero regolabile in altezza, climatizzatore automatico bi-zona con comandi dedicati per la seconda fila, luce ambiente e portellone posteriore elettrico. Sul fronte della sicurezza, la dotazione di serie include un pacchetto completo di sistemi avanzati Hyundai SmartSense, che comprende la Frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione junction (F.C.A. 1.5), il Rear Occupant Alert Logic (R.O.A.), il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.), il Sistema di mantenimento al centro della corsia (L.F.A.), l’Highway Driving Assist (H.D.A.) e il Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.).

Al vertice della gamma si posiziona l’allestimento XClass, che parte da € 54.850 nella configurazione 2WD a 5 posti. Questa versione aggiunge alla già ricca dotazione del Business numerosi contenuti di pregio, come i cerchi in lega da 20”, i sedili anteriori ventilati a regolazione elettrica, i sedili posteriori riscaldabili, gli interni premium con finiture dedicate e la Smart Key con avviamento tramite pulsante. A livello tecnologico, l’equipaggiamento si arricchisce con il pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, che include il Blind Spot Collision Avoidance (B.C.A.), il Safe Exit Assist (S.E.A.), il Blind-Spot View Monitor (B.V.M.), il Remote Smart Parking Assist (R.S.P.A.) e il Rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.)

L’allestimento XClass può essere ulteriormente arricchito con il Calligraphy Pack, che attraverso dettagli ed equipaggiamenti esclusivi eleva ulteriormente l’esperienza di SANTA FE.

