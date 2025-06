MiniMed: la New Diabetes Company del colosso Medtronic

Ispirata dai valori del suo fondatore – l’imprenditore e filantropo Alfred E. Mann – la nuova divisione Diabetes di Medtronic punta a rivoluzionare la gestione del diabete grazie a tecnologie avanzate e a una profonda esperienza nel settore.

Il 12 giugno 2025, Medtronic – azienda leader nel settore delle soluzioni innovative e tecnologiche per l’Healthcare – ha annunciato la nascita di MiniMed, spin-off della sua divisione Diabetes.

Medtronic, multinazionale di origine statunitense con sede in California, persegue la mission di contribuire al benessere umano grazie all’applicazione dell’ingegneria biomedica alla ricerca, progettazione, produzione e distribuzione di strumenti innovativi, il tutto reso possibile dalla collaborazione costante con professionisti sanitari.

Medtronic vanta un team di oltre 8.000 dipendenti che si dedicano con passione all’innovazione e allo sviluppo di tecnologie di ultima generazione che migliorano la qualità della vita e le condizioni di salute, oltre a ridefinire gli standard di cura.

MiniMed sarà il nome della New Diabetes Company: Medtronic prevede che l’operazione venga portata a termine nei prossimi 18 mesi, fatte salve le consuete condizioni e i requisiti legali.

Nome originale della società prima dell’acquisizione da parte di Medtronic nel 2001, MiniMed rende omaggio alle radici dell’azienda, racchiudendo in sé l’esperienza quarantennale e la visione del suo fondatore.

«Il nostro viaggio è iniziato nel 1983» – commenta l’Amministratore delegato Que Dallara – «quando l’imprenditore Alfred E. Mann ha fondato MiniMed e ha rivoluzionato la cura del diabete con molte innovazioni uniche nel suo genere, che hanno spinto i confini della cura e contribuito a semplificare la vita con il diabete per milioni di persone in tutto il mondo.»

L’International Diabetes Federation (IDF), nel 2021, ha stimato che – a livello globale – circa 536,6 milioni di persone tra i 20 e i 79 anni siano diabetici e che un ulteriore 1,2 milioni di bambini e adolescenti (0-19 anni) siano affetti da diabete di tipo 1.

Rendere il diabete gestibile e migliorare la qualità della vita di chi ne soffre: è questa la missione di MiniMed, in linea con gli obiettivi globali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per contenere il recente e preoccupante aumento del diabete entro il 2030.

La difficoltà – per chi ne è affetto- riguarda concretamente la gestione della malattia, talvolta faticosa, a causa delle energie da impiegare per mantenere i livelli di glucosio all’interno di un intervallo ideale. È necessario tenere sotto controllo l’assunzione dei carboidrati, regolare l’insulina, monitorandone i livelli per prevenire pericolosi cali e picchi glicemici che potrebbero causare complicazioni sia nel breve che nel lungo periodo.

MiniMed si propone di offrire maggiore stabilità e prevedibilità dei dati grazie all’implementazione e all’utilizzo di tecnologie capaci di facilitare la gestione del diabete.

In un recente sondaggio, oltre il 70% dei dipendenti ha dichiarato familiarità e legame personale con il diabete, come Key Payton, dipendente di lunga data, con una diagnosi che risale al 1960.

«Quando avevo solo tre anni, i medici dissero ai miei genitori che probabilmente non avrei superato i dieci anni. Ma eccomi qui, 65 anni dopo, a sfidare tutti i pronostici mentre vivo al meglio la mia vita. Ho sperimentato in prima persona come l’azienda abbia trasformato lacura del diabete e mi abbia aiutato personalmente a superare quegli ostacoli iniziali in modo sorprendente».

Medtronic compie un passo importante verso un futuro in cui innovazione tecnologica e competenze umane si uniscono per affrontare una complessa sfida sanitaria.

Già forte di una tradizione di oltre 40 anni e animata da una chiara visione, la nuova realtà MiniMed non si limita a rappresentare un’evoluzione aziendale ma porta con sé la promessa di rendere possibile una gestione del diabete sempre più intelligente, all’avanguardia, empatica e sostenibile.