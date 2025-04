Loro Piana: un secolo di eccellenza italiana

Loro Piana, da sempre sinonimo di lusso ed eleganza, celebra oggi, 4 aprile 2025, 101 anni di eccellenza nel mondo del tessile e dell’alta moda. Al centro del marchio qualità senza compromessi e maestria artigianale.

Fondata nel 1924, l’azienda ha saputo mantenere per oltre un secolo un’identità forte e coerente, basata su un equilibrio perfetto tra tradizione artigianale, innovazione e rispetto per le materie prime più nobili. Ad oggi, Loro Piana è un simbolo indiscusso del quiet luxury e del Made in Italy. Oggi primo trasformatore di cashmere a livello mondiale, Loro Piana è orgoglioso di procurarsi le materie prime più rare e pregiate esistenti al mondo, come il “baby cashmere” del nord della Cina e della Mongolia, la vicuña delle Ande, la lana Merino extra-fine dell’Australia e della Nuova Zelanda e la fibra del fiore di loto della Birmania.

Coordinate storiche

Il successo del marchio affonda le sue radici nei primi anni dell’Ottocento quando la famiglia Loro Piana, originaria di Trivero, si affaccia al mondo del commercio della lana. Nella seconda metà del secolo, l’attività si trasferisce in Valsesia, dove nel 1924 Pietro Loro Piana fonda la “Ing. Loro Piana & C.”, che sarà poi guidata dal nipote Franco a partire dal 1941.

E’ durante gli anni del dopoguerra che l’azienda inizia ad imporsi sui mercati internazionali con prodotti esclusivi di lane selezionate e filati fini, ma la svolta decisiva arriva intorno agli anni ’80 quando i due fratelli prendono in mano le redini dell’azienda. Due personalità diverse, ma complementari: Sergio, dotato di un raffinato senso dello stile, e Pier Luigi, più incline alla ricerca e all’innovazione.

Lusso senza tempo

Fin dall’inizio, l’obiettivo principale dell’azienda è stato quello di offrire un prodotto di assoluta qualità e sofisticatezza ai propri clienti. Per inseguire l’obiettivo, il brand ha investito nelle ricerche e ha posto grande attenzione alle sue materie prime così da offrire un prodotto di qualità.

“Il lusso è lentezza: se non è tale, non è lusso”. In casa Loro Piana il lusso è prima di tutto tempo. Il marchio non segue i ritmi frenetici delle sfilate, non ha un direttore creativo ed è fuori dall’inferno dei calendari. “Qui non abbiamo l’ossessione della scansione temporale, noi siamo l’opposto perché partiamo dalle nostre fibre, dal nostro filato, dal nostro tessuto, che diventeranno poi i nostri vestiti, gli accessori. Controlliamo tutto il processo ed è quindi ovvio che, mentre gli altri finiscono una collezione, noi siamo ancora al primo passo, il tessuto”. Lentezza, quindi, ma anche capacità di durare nel tempo.

Dal 2013 insieme al gruppo LVMH

Nel 2013 Loro Piana ha deciso di cedere l’80% della partecipazione dell’azienda familiare al gruppo francese LVMH, leader mondiale nel settore del lusso e già che già proprietario di marchi come Bulgari, Fendi e Emilio Pucci.

«La nostra famiglia è fiera di associare oggi il nostro nome al gruppo LVMH, quello maggiormente in grado di rispettare i valori della nostra azienda, la sua tradizione ed il desiderio di proporre ai suoi clienti dei prodotti di qualità ineccepibile. Associandoci al gruppo LVMH, costruito intorno ad un insieme di marchi storici, Loro Piana trarrà beneficio da sinergie eccezionali, sempre preservandone le tradizioni», hanno dichiarato Sergio e Pier Luigi Loro Piana.

Conclusione

A 101 anni dalla sua fondazione Loro piana continua a rappresentare un’eccellenza unica nel panorama del lusso mondiale. In un mondo che corre sempre più veloce il marchio ha deciso di seguire la strada della lentezza, dell’essenziale e della qualità che resiste al tempo. E’ in questo approccio silenziosamente potente che risiede la forza del brand: il lusso non ha bisogno di farsi notare per essere riconosciuto.