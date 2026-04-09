“I confini più pericolosi del mondo” di Andrea Muratore

Che cos’è, davvero, un confine? Non è solo una linea tracciata su una mappa, né un semplice limite geografico tra Stati. Il confine è un dispositivo politico, culturale e strategico: separa, ma allo stesso tempo connette; protegge, ma può anche diventare una frattura. È proprio da questa idea di limes – inteso non come barriera statica ma come spazio dinamico e spesso instabile – che si può partire per comprendere il senso del libro di Andrea Muratore.

I confini più pericolosi del mondo, edito da Newton Compton Editori, si presenta come una vera e propria enciclopedia dei punti più caldi del pianeta. Dall’Africa all’Europa, passando per il Medio Oriente e il Sud America, Muratore costruisce una mappa globale delle tensioni, raccontando confini che non sono mai davvero “silenziosi”, ma anzi spesso carichi di storia, errori e conflitti irrisolti.

Più che la semplice carrellata – talvolta quasi a mo’ di elenco – dei vari confini, ciò che colpisce è proprio il concetto di fondo: il limes come elemento chiave per leggere i conflitti contemporanei. Un fattore spesso sottovalutato, ma che in realtà è stato e continua a essere causa scatenante di numerose crisi. Dalle eredità del colonialismo, con frontiere tracciate arbitrariamente senza tener conto di etnie e culture, fino all’inadeguatezza di trattati internazionali che hanno ignorato completamente la complessità dei territori coinvolti.

Interessante anche lo sguardo rivolto all’Italia, dove il tema del confine assume una dimensione interna. La storica divisione tra Nord e Sud viene ripresa come una linea di frattura non geografica ma socio-economica e culturale. In questo contesto, spicca il caso della Sicilia: l’isola viene descritta come uno spazio strategico cruciale, quasi più proiettato verso l’orbita americana che pienamente integrato nel sistema italiano. La presenza della base di Sigonella e i progetti legati ai cavi sottomarini ne fanno infatti un nodo geopolitico di primaria importanza, sospeso tra appartenenze formali e interessi globali.

Nel complesso, il libro funziona meglio come strumento di consultazione che come opera narrativa vera e propria. Più che un saggio da leggere in modo lineare, appare come un repertorio da esplorare: utile per orientarsi, per scoprire e per approfondire singoli casi, meno efficace nel costruire un filo discorsivo continuo e coinvolgente.

In definitiva, I confini più pericolosi del mondo è un testo interessante e ricco di spunti, soprattutto per chi vuole comprendere quanto le linee tracciate sulle mappe siano tutt’altro che neutre. Più che un libro da “leggere”, è un libro da “consultare”: una bussola per orientarsi nelle tensioni geopolitiche del presente.