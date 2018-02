Le 10 canzoni perfette da ascoltare a San Valentino

In ogni momento della nostra vita siamo costantemente accompagnati dalla musica, che fa da cornice alle nostre giornate, asciugando le lacrime nei momenti bui e dando adrenalina in quelli felici.

La musica è parte integrante di ogni attimo della nostra esistenza e noi, consapevoli o no, siamo totalmente stregati da essa.

Abbiamo una canzone per ogni occasione: per un’amicizia profonda, per un amore tradito o finito, per un legame familiare, per una corsa, per un viaggio e per una storia d’amore.

Ma qual è il brano di San Valentino? Qual è quella canzone che, esaltando l’amore, non rischia di scivolare in banali sentimentalismi e rimane intensa e profondamente romantica?

Ecco a voi la nostra playlist per San Valentino, 10+1 canzoni rispettose delle tradizioni, una playlist innovativa e aperta al cambiamento e che coinvolge svariati generi musicali, senza però etichette e cliché.