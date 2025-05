Raffaella Roversi - Musica

Emmanuel Tjeknavorian presenta la nuova stagione

Fresco del premio Abbiati come miglior Direttore d'Orchestra, il Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano Emmanuel Tjeknavorian, ha presentato la sua seconda Stagione. Che si annuncia come momento culturale importante per Milano, città molto legata alla musica.