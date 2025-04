Voce Triennale, il suono in mostra

C’è qualcosa di nuovo nell’aria a Milano, anzi di antico: è Voce Triennale, un nuovo spazio futuristico dedicato alla musica e al suono nel parco della Triennale.

Sorge là, in quello stesso spazio a vocazione musicale, presente fin dall’inaugurazione del Palazzo dell’Arte nel 1933.

Voce Triennale: lo spazio ieri

Era infatti stato un “dancing”, requisito poi dai tedeschi durante l’occupazione e diventato Balhaus, sala da ballo per i soldati. Negli anni ’50 diventa Trianon, punto di riferimento della generazione del Rock n roll e studio fonico della Rai.

Poi, a metà anni ’60, entra nella leggenda con una nuova identità, quella del Piper, “succursale” del ben più noto tempio romano della notte. É qui che nel 1968 si svolse il leggendario concerto di Jimi Hendrix. Dal 1970, dopo una ristrutturazione diventa la discoteca Old Fashion, derivando il suo nome dal lonng drink a base di Whiskey e soda molto in voga in quegli anni.

Voce Triennale: lo spazio oggi

Triennale Milano presenta ora questo spazio totalmente rinnovato: Voce, 300 metri quadri, una cassa armonica adattabile e polifunzionale con eccezionali doti acustiche e illuminotecniche con 19 km di cavi nascosti.

Fulcro del progetto è un soundwall, in grado di riprodurre il suono tramite un sofisticato sistema di altoparlanti in modalità distribuita, che permetterà una fruizione immersiva e di altissima qualità dei contenuti sonori. Si affaccia su 700 metri quadri di giardino.

Aprirà al pubblico martedì 13 maggio 2025 per accogliere la programmazione musicale di Triennale, ospitando concerti live, dj set, listening session, installazioni sonore, oltre a una serie di incontri, attività di formazione e workshop dedicati al suono e all’ascolto.

Grazie al coordinamento curatoriale di Damiano Gullì, la programmazione musicale di Voce si svilupperà nel corso di tutto l’anno e vedrà coinvolti artisti italiani e internazionali, affermati ma anche emergenti.

La vocazione culturale di Triennale e il suo dialogo con la città

Voce completa così La Triennale, che conferma la sua vocazione culturale all’inclusione, alla sperimentazione e al cambiamento evolutivo.

Si aggiunge infatti al suo grande spazio espositivo, alla sala teatrale, e a Cuore, spazio dedicato alla valorizzazione degli archivi, venendo ad ampliare così, il dialogo con i diversi tipi di pubblico.

All’interno dello spazio è inoltre presente un cocktail bar aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 2.00.

Lo spazio avrà un doppio accesso, dall’interno del Palazzo e da Viale Camoens. Per il primo mese di apertura sarà possibile visitare Voce anche durante il giorno, a partire dalle 10.30. E fare esperienza di una sequenza sonora e illuminotecnica che ne mette in evidenza tutte le potenzialità tecniche.

Che nasce dalla collaborazione e dal dialogo tra Carlo Antonelli, Giorgio Di Salvo, Anonima Luci e Lorenzo Senni, che per Voce ha realizzato due brani inediti.