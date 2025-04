All’Auditorium di Milano la Cappella Musicale del Duomo di Milano

L’Auditorium di Milano ospita venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20.30, la Cappella Musicale del Duomo di Milano diretta da Mons. Massimo Palombella. Il concerto, “Regnavit a ligno deus”, in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano celebra l’inizio della Settimana Santa nel segno del Canto Gregoriano, del Canto Ambrosiano e della polifonia di Gregorio Allegri e di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Maestro insuperato della polifonia sacra rinascimentale nonché cantore, organista e maestro di coro, Palestrina nasce a Palestrina, vicino Roma nel 1525. Diventa nel 1551 magister cappellae della Cappella Giulia di Papa Giulio III. Nel corso della sua carriera approfondisce infatti in maniera straordinaria le possibilità del coro «a cappella», cioè senza accompagnamento strumentale.

Il concerto si iscrive dunque anche nelle celebrazioni per i 500 anni dalla sua nascita.

Esso rappresenta inoltre il coronamento di un rapporto sinergico di lunga data tra la Fondazione Orchestra Sinfonica, Coro Sinfonico di Milano e la Veneranda Fabbrica del Duomo.

La Cappella Musicale del Duomo di Milano è la più antica istituzione musicale di Milano ( attiva ininterrottamente dal 1402) e di una delle più antiche d’Europa. È guidata dal 14 settembre 2021 dal Maestro Monsignor Massimo Palombella.

Nato a Torino, classe 1967, è stato ordinato Sacerdote per la Congregazione Salesiana nel 1996. Ha compiuto studi di filosofia e teologia, conseguendo il Dottorato di Ricerca in Teologia Dogmatica e studi musicali con i Maestri Luigi Molfino, Valentín Miserachs Grau, Gabriele Arrigo e Alessandro Ruo Rui, diplomandosi in Musica Corale e Composizione.

È stato docente di Teologia Sacramentaria, Escatologia e “Musica e Liturgia” alla Pontificia Università Salesiana e al Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, nel biennio di specializzazione in Musica Sacra, di Composizione per la Liturgia, Polifonia Romana e Legislazione della Musica Sacra. Inoltre, è stato docente di Linguaggi della Musica all’Università “La Sapienza” di Roma.

Al Conservatorio di Torino e al Pontificio Istituto di Musica Sacra in Urbe ha insegnato Liturgia. Sotto la sua direzione, la Cappella Musicale Pontificia “Sistina” ha iniziato a incidere in esclusiva con l’etichetta discografica “Deutsche Grammophon”, vincendo nel 2016 l’“Echo Klassik” nella categoria “Choral Recording of the Year” per il CD “Cantate Domino. La Cappella Sistina e la musica dei Papi”.

Il programma musicale di “Regnavit a ligno deus” è il seguente:

Canto Gregoriano Hosanna filio David

Giovanni Pierluigi da Palestrina Pueri Hebraeorum

Giovanni Pierluigi da Palestrina Improperium expectavit cor meum

Canto Gregoriano – Giovanni Pierluigi da Palestrina Vexilla Regis

Canto Gregoriano – Giovanni Pierluigi da Palestrina [attribuito] O redemptor

Canto Ambrosiano Cœnæ tuæ mirabili hodie

Gregorio Allegri Miserere

Canto Ambrosiano Tenebræ factæ sunt supra universam terram

Giovanni Pierluigi da Palestrina Adoramus te, Christe

Giovanni Pierluigi da Palestrina Popule meus

Canto Gregoriano – Giovanni Pierluigi da Palestrina Sicut cervus

Regnavit a ligno deus,

Venerdì 11 aprile 2025 ore 20.30

Auditorium di Milano, Largo Mahler

Biglietti

Posto unico. Intero: 24 €. Over 65: 18 €. Under 35 Carta Nazionale Giovani e Sostenitori: 12 €.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano, oppure online su Vivaticket.

Orari biglietteria Auditorium di Milano: Martedì-Domenica, 10 – 19.

Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: biglietteria@sinfonicadimilano.org.