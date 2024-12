Capodanno con La Nona di Beethoven all’Auditorium di Milano

L’Orchestra Sinfonica di Milano e il Coro Sinfonico di Milano diretti dal Direttore Musicale Emmanuel Tjeknavorian concluderanno il 2024 e entreranno nel 2025 con un’opera monumentale: la nona di Beethoven.

Si chiudono così idealmente le celebrazioni del 2024 per i 200 anni della prima esecuzione di questo capolavoro sinfonico, avvenuta il 7 maggio del 1824.

Quattro sono infatti i concerti all’Auditorium di Milano dedicati a questa composizione simbolo di libertà, pace e fratellanza fra gli uomini in programma per inviare un messaggio di speranza al futuro.

Il primo è il 29 dicembre 2024 alle 16h; poi il 30 e il 31 dicembre alle 20. Ed infine il 1° gennaio 2025 alle 16h. Il concerto di lunedì 30 dicembre, sarà poi trasmesso su Rai 3. Verrà preceduto alle ore 18.30, nel Foyer Balconata, dalla conferenza ad ingresso libero del prof. Fabio Sartorelli dal titolo 1824-2024: La Nona.

Sul grande palco dell’Auditorium, troveremo Elisabeth Breuer Soprano, Caterina Piva Mezzosoprano, Katleho Mokhoabane Tenore e Jusung Gabriel Park Basso. Massimo Fiocchi Malaspina è il Maestro del Coro.

Per Emmanuel Tjeknavorian sarà invece la prima Nona “italiana”. Il Direttore infatti debutta nel rituale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Una consacrazione definitiva dell’incontro tra lui, l’Orchestra e la città di Milano.



“É un’opera monumentale, ci dice Emmanuel Tjeknavorian, che trascende il tempo”.

La sua visione di fratellanza universale, espressa attraverso una musica di profonda profondità e bellezza, continua il Direttore è più urgente che mai. Condividere questo messaggio al punto di svolta dell’anno è profondamente significativo”.

Non è sempre stato così. La Nona infatti nel corso della sua storia è stata spesso oggetto di mistificazione ideologica. La Germania infatti, a cominciare da Sedan ha presentato Beethoven come modello dell’eroismo, idealismo e tradizione tedeschi.

Dopo lo splendido concerto di Capodanno, l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Emmanuel Tjeknavorian vi aspetta Venerdì 17 gennaio (ore 20) e Domenica 19 gennaio 2025 (ore 16) per un programma sinfonico particolare.

Da una parte Robert Schumann, di cui si propone il Concerto per violoncello e orchestra in La minore op.129. Dall’altra Dmitrij Šostakovič, di cui nel 2025 si celebrano i 50 anni dalla scomparsa, con la Sinfonia n.10 in Mi minore op.93.

Informazioni:

Auditorium Gustav Mahler, Largo Gustav Mahler, 20136 Milano

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano, oppure online su Vivaticket.

Orari biglietteria Auditorium di Milano: Martedì-Domenica, 10 – 19.

Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: biglietteria@sinfonicadimilano.org.