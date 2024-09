Concerto d’apertura della stagione dell’Orchestra Sinfonica di Milano alla Scala

Il concerto d’apertura della stagione dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretto da Emmanuel Tjeknavorian suo nuovo direttore, sarà alla Scala di Milano domenica 15 settembre 2024.

In programma la Seconda in Re maggiore op. 36 di Beethoven e l’Ouverture Festiva in La maggiore op. 96 di Šostakovič entrambe considerate da Tjeknavorian come la sua madeleine proustiana. Sono infatti le due opere che lui suonò la prima volta su un podio con un’orchestra professionale.

Concerto d’aperura della stagione dell’Orchestra Sinfonica di Milano: una madeleine musicale

E che ora propone al pubblico milanese. Come la madeleine per Proust, le due opere risvegliano in lui non solo un ricordo ma “ qualcosa che rende indifferenti le vicissitudini della vita, inoffensivi i suoi disastri, illusoria la sua brevità”.

A queste ha voluto aggiungere per la serata di inaugurazione, la Sinfonia n. 4 in Fa minore op. 36 di Petr Il’ič Čajkovskij.

Gli ultimi biglietti sono acquistabili online su vivaticket o presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano presso la quale si possono fare anche gli abbonamenti. (Largo Gustav Mahler, mar/dom: 10.00-19.00, Telefono 02 83389.401/402 biglietteria@sinfonicadimilano.org)

Un Abbonamento Mosaico

Ricordiamo che l’Orchestra Sinfonica di Milano offre un modo nuovo e personalizzato di vivere la musica con l’ “Abbonamento Mosaico”. Esso consente di creare un percorso musicale su misura scegliendo tra 10 o 15 concerti durante la Stagione 2024/25.

Che è come sempre molto variata. Offre infatti 30 concerti legati al grande repertorio sinfonico e concerti delle rassegne collaterali: POPs e Film in Concerto, Musica&, Musica da Camera, Crescendo in Musica, Concerti Straordinari e tanti altri imperdibili concerti che vedono protagoniste le compagini giovanili orchestrali e corali della Fondazione.

Tra questi, lunedì 9 settembre alle 20.00 un incontro singolare tra musica, video arte e gioco del calcio.

Il Diavolo a tutto campo: musica e calcio

Protagonista è la squadra AC Milan. Si chiama infatti “Il Diavolo a tutto campo” il concerto inserito all’interno di MITO SettembreMusica, che esplora il legame tra il gioco del calcio e l’arte.

Le musiche sono di Fabio Vacchi, uno dei più importanti compositori italiani contemporanei, noto per la sua capacità di creare musica in dialogo con altre forme d’arte, come il cinema e il teatro. Saranno eseguite dall’Orchestra Sinfonica e dal Coro Sinfonico di Milano diretti da Diego Ceretta.

L’evento è arricchito dalla videoarte di Lorenzo Letizia, regista e videomaker, che ha curato il montaggio di preziose immagini di repertorio. La storia del Milan diventa così un racconto visivo potente, tra momenti iconici e frammenti di memoria in un flusso continuo di immagini e suoni.

Segnaliamo anche che venerdì 13/09 alle ore 18.30 è prevista una video-conferenza online introduttiva al concerto inaugurale del 15 settembre alla Scala di Milano. Si terrà su Microsoft Teams ed avrà come titolo “Consonanze. Šostakovič fra Beethoven e Čajkovskij”. I relatori saranno Ioana Hadarig e Matteo Marni.

Per partecipare è necessario inviare un’e-mail a biglietteria@sinfonicadimilano.org entro giovedì 12 settembre 2024.