“Scemi e contenti” a Roma. Etta il 18 maggio all’Orion

Il palco del concertone del Primo Maggio ha visto Etta tornare a cantare ed esibirsi dal vivo, ma era solo un preludio a qualcosa di più grande dato che, dopo la pubblicazione due giorni dopo l’evento al Circo Massimo, del suo nuovo album Scemi e contenti torna con il suo tour nella capitale. Tappa romana: sabato 18 maggio all’Orion Club di Ciampino.

Alcuni la ricorderanno per quel tormentone un po’ punk che la vedeva osannare Amadeus, l’ormai mitologico conduttore di Sanremo che da poco tempo ha deciso di lasciare mamma Rai. D’altronde Etta il palco del festival l’ha sfiorato quando nel 2021 vinceva Area Sanremo con il singolo W0man. Altri tempi e altro sound ma una narrazione di fondo che rimane la stessa. In quell’anno usciva anche da X-Factor e ormai sappiamo bene quanto i talent siano importanti per la musica italiana contemporanea, ancor più quando a uscire fuori da questi format è una giovane ragazza irriverente, talentuosa e con sonorità punk rock che tanto ci piacciono.

Il singolo Amadeus piacque e fece sorridere, numerosi giornali e reti televisive ne parlarono concentrandosi sul singolo episodio forse mettendo in ombra una produzione che di certo è originale e ben più intrisa di contenuti. Etta Di Marco, questo il nome completo, è originaria di Sessa Aurunca ed è pronta, dopo una serie di singoli e fatiche discografiche, a sgridarci col suo Scemi e contenti. L’album pubblicato il 3 maggio dall’etichetta B Music Records è distribuito da ADA Music Italy.

Il concept album

Una delle tematiche generali che affiora in maniera preponderante dall’ascolto dell’album è di certo una forte critica alla società odierna che però viene narrata in maniera scanzonata e dissacrante. La particolarità di fondo è la tecnica di narrazione che viene adottata, un caleidoscopio di personaggi ogni volta interpretati da un’Etta che ci svela uno spaccato di quella società che noi stessi abbiamo messo in piedi e che “scemi” continuiamo instancabilmente, ormai zombie, a mandare avanti. La depressione che ci lacera, le quotidiane ingiustizie sociali, le discriminazioni che subiamo, le violenze. Temi caldi, da sempre, e molto cari alla generazione – almeno quella buona – che Etta in qualche modo rappresenta. Lei canta, grida, sbeffeggia e sgrida, fa, in fondo, quello che molti di noi vorrebbero fare.

L’album è composto da tredici tracce, un susseguirsi di sonorità sempre diverse, alcune che richiamano gli anni ’70, altre più elettroniche e martellanti, l’anima punk-rock resta, non preoccupatevi!

Il tour

La tournee, il cui calendario è in continuo aggiornamento, fa tappa a Roma questo sabato. Il 18 maggio, durante la Punk Rock Night che si terrà all’Orion Club di Ciampino, Etta calcherà ancora una volta il palco portando le sue nuove tracce al pubblico romano. Se nell’album vi aspettate di sentire solo lei vi sbagliate, molte le featuring, da Edoardo Bennato a Bambole di pezza, passando per Bunna (Africa Unite) fino a Vipra. Lo spettacolo è previsto per le 21 e il biglietto costa €15 più i soliti diritti di prevendita e potete acquistarlo su DICE. Andate a farci due salti, ci sarà da gridare!