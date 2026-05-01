Primo Maggio 2026 Roma: concerto tra Intelligenza Artificiale e musica live

Manca poco al “Concertone” del Primo Maggio di Roma. Storicamente organizzato a Piazza San Giovanni e promosso da CGIL, CISL e UIL. Quest’anno l’evento sarà dedicato alla promozione di un lavoro dignitoso e alle sfide da affrontare nell’era dell’Intelligenza Artificiale. A condurre Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon.

Un appuntamento tra musica e nuove sfide

Come ogni anno, la piazza di Piazza San Giovanni in Laterano si prepara ad accogliere il tradizionale Concertone del Festa dei Lavoratori. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL, insieme all’organizzazione di iCompany, rappresenta ormai un appuntamento fisso nel panorama musicale e sociale italiano.

Il tema scelto per questa edizione – “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” – riflette una delle questioni più attuali degli ultimi anni. L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro continua infatti a sollevare interrogativi e sfide, mettendo alla prova lavoratori e sistema occupazionale.

Sul grandi nomi e nuove promesse

La conduzione è affidata ad Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. La scaletta degli artisti promette una giornata ricca e variegata, capace di attraversare diversi generi musicali e generazioni. Tra i nomi più attesi spiccano Rocco Hunt, Dolcenera, Litfiba, Emma Marrone, Madame e i Pinguini Tattici Nucleari. Non mancheranno anche alcune delle voci più note emerse dal Festival di Sanremo, come Geolier, Francesca Michielin, Ermal Meta, Fulminacci e Irama. La lista completa degli artisti è consultabile alla fine dell’articolo.

Da sinistra: Pierpaolo Spollon, BigMama e Arisa alla presentazione del Concerto del Primo Maggio 2026.

Foto: (ANSA)

Non solo grandi nomi: il Concertone sarà anche un’importante vetrina per i nuovi talenti. A condividere il palco con gli artisti affermati ci saranno infatti i vincitori del contest 1MNext — Bambina, Cainero e Cristiana Verardo — confermando ancora una volta il ruolo dell’evento come trampolino di lancio per le nuove generazioni musicali.

Il concerto inizia alle 15:15 e sarà gratuito. Potrà essere seguito anche in streaming su rainews.it, in diretta su Rai 3, RaiPlay e Rai Radio 2, con copertura anche su Rai Italia.

La lista completa di tutti artisti sul palco (in ordine alfabetico)