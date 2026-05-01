Primo Maggio 2026 Roma: concerto tra Intelligenza Artificiale e musica live
Primo Maggio 2026 Roma: concerto tra Intelligenza Artificiale e musica live
Primo Maggio 2026 Roma: concerto tra Intelligenza Artificiale e musica live
Manca poco al “Concertone” del Primo Maggio di Roma. Storicamente organizzato a Piazza San Giovanni e promosso da CGIL, CISL e UIL. Quest’anno l’evento sarà dedicato alla promozione di un lavoro dignitoso e alle sfide da affrontare nell’era dell’Intelligenza Artificiale. A condurre Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon.
Un appuntamento tra musica e nuove sfide
Come ogni anno, la piazza di Piazza San Giovanni in Laterano si prepara ad accogliere il tradizionale Concertone del Festa dei Lavoratori. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL, insieme all’organizzazione di iCompany, rappresenta ormai un appuntamento fisso nel panorama musicale e sociale italiano.
Il tema scelto per questa edizione – “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” – riflette una delle questioni più attuali degli ultimi anni. L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro continua infatti a sollevare interrogativi e sfide, mettendo alla prova lavoratori e sistema occupazionale.
Sul grandi nomi e nuove promesse
La conduzione è affidata ad Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. La scaletta degli artisti promette una giornata ricca e variegata, capace di attraversare diversi generi musicali e generazioni. Tra i nomi più attesi spiccano Rocco Hunt, Dolcenera, Litfiba, Emma Marrone, Madame e i Pinguini Tattici Nucleari. Non mancheranno anche alcune delle voci più note emerse dal Festival di Sanremo, come Geolier, Francesca Michielin, Ermal Meta, Fulminacci e Irama. La lista completa degli artisti è consultabile alla fine dell’articolo.
Da sinistra: Pierpaolo Spollon, BigMama e Arisa alla presentazione del Concerto del Primo Maggio 2026.
Foto: (ANSA)
Non solo grandi nomi: il Concertone sarà anche un’importante vetrina per i nuovi talenti. A condividere il palco con gli artisti affermati ci saranno infatti i vincitori del contest 1MNext — Bambina, Cainero e Cristiana Verardo — confermando ancora una volta il ruolo dell’evento come trampolino di lancio per le nuove generazioni musicali.
Il concerto inizia alle 15:15 e sarà gratuito. Potrà essere seguito anche in streaming su rainews.it, in diretta su Rai 3, RaiPlay e Rai Radio 2, con copertura anche su Rai Italia.
La lista completa di tutti artisti sul palco (in ordine alfabetico)
- Angelica Bove
- Bambole di Pezza
- Birthh
- Casadilego
- Chiello
- Dardust con Davide Rossi
- Delia
- Ditonellapiaga
- Dolcenera
- Dutch Nazari
- Eddie Brock
- Emma
- Emma Nolde
- Ermal Meta
- Frah Quintale
- Francamente
- Francesca Michielin
- Fulminacci
- Geolier
- Irama
- La NIÑA
- Lea Gavino
- Levante
- Litfiba
- Madame
- Maria Antonietta & Colombre
- Ministri
- Mobrici
- Niccolò Fabi
- Nico Arezzo
- Okgiorgio
- Orchestra Popolare La Notte della Taranta
- Paolo Belli
- Pinguini Tattici Nucleari
- Primogenito
- Riccardo Cocciante
- Rob
- Rocco Hunt
- Roshelle
- Santamarea
- Sayf
- Senza Cri
- Serena Brancale
- Silvia Salemi
- Sissi