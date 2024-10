EXAEQUA. Per una elettronica contro le diseguaglianze

Alle volte mondi apparentemente lontani tra loro si incontrano nei posti più disparati. Chi bazzica un po’ tra i festival musicali organizzati nella capitale avrà di certo sentito parlare dello Spring Attitude, evento settembrino che chiude la stagione estiva degli incontri musicali dove l’elettronica regna sovrana. Quest’anno, per intenderci, ha suonato MACE. Nel frattempo, lo scorso giugno, a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, si organizzava la Festa della Musica. Mai incontro fu più galeotto; complice Arty Farty che, novello Cupido, ha suggellato un nuovo amore.

Palazzo Farnese a Roma, sede dell’Ambasciata di Francia

Ex Æqua

Empowering equality in Electronic Music. Questo lo slogan di Exaequa, iniziativa promossa da Spring Attitude e dall’Ambasciata francese per promuovere la parità di genere e lottare contro le diseguaglianze nel mondo della musica elettronica.

Il manifesto

exaequa – Empowering Equality in Electronic Music, è un progetto di formazione e professionalizzazione gratuito dedicato ad artist* emergent* italian* e frances*, in particolare artist* appartenenti a minoranze di genere sottorappresentate nella musica elettronica attraverso i festival e l* professionist* della scena italiana e francese.

Il progetto è presentato nell’ambito del bando aperto dall’Institut français Italia, in collaborazione con Spring Attitude e Arty Farty (Lione) con il supporto dell’Ambasciata di Francia in Italia, grazie all’appello ICC Project.

Consapevole del contesto di disuguaglianza nella rappresentatività di alcuni generi all’interno della scena musicale elettronica, il progetto ha come obiettivo incoraggiare sempre di più la diversità e la parità di genere all’interno del settore, partendo dalla necessità di fornire occasioni di formazione alternativa a un numero sempre maggiore di artist*, producers, djs donne e altri genere sottorappresentati. Dalla formazione, alle sessioni in studio ai main stage, il punto di partenza per avere line up e roster sempre più egualitari e diversificati passa attraverso la ricerca dell* artist* e l’acquisizione di nuovi strumenti e conoscenze.

exaequa vuole agevolare la trasmissione e la condivisione di competenze tra artist* e professor*, coinvolti nei diversi livelli di sviluppo della loro carriera, per favorire la creazione di reti tra artist* e operator* culturali italiani e francesi. Il programma di formazione si propone anche come opportunità di circolazione degli artisti affermati ed emergenti tra i due paesi, grazie alla collaborazione tra Spring Attitude Festival e Arty Farty.

Il programma

L’ambasciatore Martin Briens si è visto entusiasta di ospitare alcuni degli incontri di formazione previsti e ha dichiarato: «Aprire le porte del Palazzo ad artist* frances* e italian* per uno scambio e una condivisione proficui tra due realtà importanti della musica elettronica, è un grandissimo traguardo».

Alcuni di questi performers potranno inoltre avere l’opportunità di esibirsi al Sucre di Lione o in occasione della festa della musica a Piazza Farnese a giugno 2025.

Di seguito il programma della formazione:

Produzione (I, II)

15 Novembre 2024

10:00 – 18:00

Docente: Donato Dozzy (TBC)

Location: Palazzo Farnese, Roma

Intelligenza Artificiale come strumento (III)

15 Novembre 2024

18:00 – 20:00

Docente: Istitut Frances

Location: Palazzo Farnese, Roma

Mixaggio (IV)

Febbraio 2025

18:00 – 20:00

Docente: Simo Cell (TBC)

Location: Palazzo Farnese, Roma

Management della carriera artistica (V)

Aprile 2025

18:00 – 20:00

Docente: Jennifer Cardini (TBC)

Location: Le Sucre, Lyon

Gestione della comunicazione e dei social network (VI)

Aprile 2025

18:00 – 20:00

Docente: Jennifer Cardini (TBC)

Location: Le Sucre, Lyon

Studio Session a Le Sucre di Lyon

Students Showcase

Aprile 2025

Location: Le Sucre, Lyon