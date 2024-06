L’Orchestra Sinfonica di Milano chiude la stagione con note di fratellanza

Non cessa di stupire l’Orchestra Sinfonica di Milano che ha deciso di concludere la sua splendida stagione con Imperatore e Fantasia Corale di Ludwig van Beethoven. I due concerti di venerdì 14 (ore 20) e domenica 16 giugno 2024 (ore 16) vedranno sul palco i fratelli musicisti Lucas e Arthur Jussen. Patrick Fournillier sarà il direttore d’orchestra.

Entrambi gli artisti sono in Residenza all’Auditorium di Milano. Per la prima volta suoneranno però disgiunti. Venerdì 14 giugno alle ore 18.30 si terrà una conferenza introduttiva nel Foyer della Balconata, intitolata “Autoritratto di Beethoven nel suo tempo” con i relatori Matteo Marni e Luca Santaniello.

Lucas Jussen, suonerà nella prima parte del concerto, dedicata al colossale Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra in Mi bemolle maggiore op. 73 “Imperatore”, luminosa composizione per solista e orchestra.

Imperatore e Corale di Ludwig van Beethoven

Si tratta del quinto Concerto per pianoforte e orchestra che il compositore di Beethoven dedicò all’arciduca Rodolfo Giovanni d’Asburgo-Lorena. Iniziato nel 1808, proprio durante i preparativi della guerra dell’Austria contro la Francia di Napoleone, risentì profondamente dei bombardamenti dei cannoni durante l’occupazione di Vienna da parte della Grande Armata.

Il compositore stesso, si dice, ebbe grande paura e pare passasse la maggior parte del tempo nascosto nella cantina del fratello Kaspar, coprendosi le sue orecchie già malate con grandi cuscini.

La pace di Vienna, nell’ottobre del 1809, riporta la tranquillità necessaria al compositore per terminare la composizione. La prima esecuzione tuttavia, fu solo nel 1811.

Arthur Jussen suonerà invece la Fantasia corale op. 80 per pianoforte, coro e orchestra, composta da Ludwig van Beethoven durante il 1808 e pubblicata nel 1811 con una dedica al re Massimiliano I di Baviera

Viene spesso letta come una sorta di “prova generale” della Nona, visto che il testo della Fantasia di Christoph Kuffner richiama ideologicamente i temi della fratellanza universale dell’Ode alla gioia di Schiller.

Per l’occasione, alla testa di Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico troviamo Patrick Fournillier, gradito ritorno sul palco dell’Auditiorium di Milano. Un cast vocale di alto livello composto da Bernarda Bobro e Sarah Fox, soprani, Aoxue Zhu, mezzosoprano, Patrik Reiter e Artavazd Sargsyan, tenori, Matthias Winckhler, basso-baritono. Massimo Fiocchi Malaspina è il Maestro del Coro.

L’Orchestra Sinfonica di Milano ha bisogno del nostro aiuto!

Ricordiamo che in occasione di entrambi i concerti sarà possibile fare una donazione di qualsiasi importo per l’acquisto di un nuovo set di 5 timpani dal costo di 50.000€.



Donando entro il 28 giugno si ha la possibilità di accedere a un evento esclusivo: le prove generali dei Carmina Burana dirette dal Maestro Emmanuel Tjeknavorian, domenica 30 giugno alle ore 20.00.



Un’occasione unica per assistere al capolavoro di Carl Orff in preparazione per la tournée in Germania, dove l’Orchestra e il Coro Sinfonico saranno tra i protagonisti del prestigioso Rheingau Musik Festival, dal 2 al 4 luglio 2024.



Con una donazione di €40 si avrà la possibilità di assistere alle prove in platea (1 posto), con una donazione di €25 in galleria (1 posto).



Con donazioni corrispondente a multipli di €25 o di €40 si potranno riservare più ingressi per le prove dei Carmina Burana (esempio: donazione di €50: due ingressi in galleria – donazione di €160: quattro ingressi di platea).



Come sostenere l’Orchestra Sinfonica di Milano

Su iRaiser: una donazione sulla piattaforma iRaiser in modo rapido e sicuro, scegliendo uno dei tagli proposti oppure a importo libero.

Si ricorda di indicare il numero di posti che si intende riservare o su iRaiser o inviando una mail a sostenitori@sinfonicadimilano.org.

Orchestra Sinfonica di Milano, Largo Mahler

Venerdì 14 giugno ore 20, Domenica 16 giugno ore 16

Ludwig van Beethoven: Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra in Mi bemolle maggiore op. 73 “Imperatore” e Fantasia corale per soli, coro e orchestra in Do minore op. 80 con Lucas e Arthur Jussen

Bernarda Bobro Soprano

Sarah Fox Soprano

Aoxue Zhu Mezzosoprano

Patrik Reiter Tenore

Artavazd Sargsyan Tenore

Matthias Winckhler Basso-baritono

Massimo Fiocchi Malaspina Maestro del Coro

Lucas Jussen e Arthur Jussen Pianoforte

Patrick Fournillier Direttore

Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano

Intero: 40 € in platea, 30 € in galleria. Over 60 e Convenzioni: 30 € (platea), 22 € (galleria). Under 30 e Sostenitori: 20 € (platea), 15 € (galleria).

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano, oppure online su Vivaticket.

Orari biglietteria Auditorium di Milano: Martedì-Domenica, 10 – 19.

Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: biglietteria@sinfonicadimilano.org.