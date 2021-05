Roberta Usardi: esce l’ep World, approdi armonici in un orizzonte pop

Roberta Usardi, Cover EP_World

World è l’esordio solista della cantautrice e musicista lombarda Roberta Usardi. Uscito il 22 maggio 2021 per La Stanza Nascosta Records, è stato anticipato dalla pubblicazione dell’omonimo singolo, passato in radio e sulle piattaforme digitali dal 27 aprile. World è stato interamente arrangiato dal musicista e produttore Salvatore Papotto.

Fisicità e rarefazione, algida eleganza e fervore, minimalismo ed epicità si intrecciano nella vocalità dell’artista. Ho pensato a World come a un viaggio interiore, racconta Roberta, un inner concept: è così che scrivo, partendo da emozioni, suggestioni, pensieri, eventi, guardandoli con occhi sinceri e cercando di andare alla loro fonte. La musica mi aiuta molto a capire il mondo, sia quello interiore che esteriore, entrambi in perenne evoluzione.

Ed ha il potere di svelare verità anche a distanza di tempo. Succede infatti che una canzone o dei semplici versi mostrino in un momento successivo, un significato diverso. Tutto è movimento.

L’ep (Extended Play) World contiene 5 brani: World, la title-track, si apre e si chiude con il suono dell’acqua; lambisce abissi di malinconia, che sfiorano approdi armonici elettropop.

All the way home viene introdotta dall’ingresso degli archi insieme a batteria, basso, chitarre e pianoforte- in un orizzonte pop con suggestioni trip hop.

Children of the sky è un synth pop punteggiato da chitarre elettriche con leggere distorsioni e delay.

A new piece of heaven è un pezzo massiveattackiano, che costruisce, su di una medesima linea melodica guidata da archi e voce, sezioni ritmiche differenti e cambi di atmosfere.

Chiude il lavoro la portisheadiana My funny Romance, con un diafano chorus synth in apertura e uno sviluppo eterogeneo, che conferma la tendenza al repentino cambio di mood anche all’interno dello stesso brano.

Il singolo World è accompagnato dal videoclip ufficiale ora disponibile sul canale you tube dell’artista. È stato scritto e diretto da Koji Ogawa, fondatore- tra le altre cose- di una società indipendente di produzione video che è diventata punto di riferimento, a Tokyo, anche per le produzioni italiane di videoclip (Coez, The Kolors, ecc.) e documentari (Roberto Bolle).

Link al videoclip:

TRACKLIST

World

All the way home

Children of the sky

A new piece of heaven

My funny Romance

Testo e musica: Roberta Usardi

Arrangiamenti: Salvatore Papotto

Voce: Roberta Usardi

Programmazione batterie e archi: Salvatore Papotto

Basso, chitarre, synth, pianoforte: Salvatore Papotto

Mixaggio e mastering: Salvatore Papotto