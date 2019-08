Indiegeno Fest 2019 | Day 3, bene ma non benissimo

Nello splendido panorama del Golfo di Patti, presso il Lungomare Zuccarello, si conclude anche il Day 3 dell’Indiegeno On The Beach; ospiti della serata B., Margherita Vicario, i Coma_Cose e Izi. Vediamo insieme alcuni momenti di questo terzo appuntamento della sesta edizione del festival.

Si conferma vincente lo staff di Indigeno Fest per la professionalità che li contraddistingue e per l’organizzazione impeccabile dell’evento, un mix perfetto di condivisione, energia e passione per la musica. Anche quest’anno ospiti di grande valore e nuove scoperte del panorama musicale italiano si intrecciano in una settimana ricca di emozione e di divertimento, che conferma l’Indiegeno come un festival da non perdere e di valore.

Dopo il pienone registrato durante le prime due serate On The Beach, il Day 3 si rivela invece un appuntamento con una tiepida partecipazione del pubblico. Una spiaggia poco gremita infatti ha caratterizzato la serata, con un pubblico caldo ma poco numeroso. Bene, ma non benissimo!

I Coma_Cose conquistano invece i presenti con la loro spontaneità. Una scelta azzeccata quella del duo Fausto Lama & California, che hanno coinvolto a pieno gli spettatori, sia grandi sia più piccoli, con la loro musica e la genuinità che li contraddistingue. “Mancarsi”, “Post Concerto”, “Granata”, “S. Sebastiano” e “Squali” sono solo alcuni dei pezzi cantati dal duo milanese che travolge con la sua energia il pubblico di Patti Marina.

Qualche problemino con l’audio e con le basi registrate delle canzoni, soprattutto durante l’esibizione di Margherita Vicario, attrice e cantautrice romana classe ’88. Interessante scoperta della musica pop italiana contemporanea, Margherita Vicario si è infatti trovata in evidente difficoltà a causa di alcuni problemi con l’avvio delle basi, ma ha saputo riprendersi bene, continuando a cantare a cappella e coinvolgendo il pubblico nel ritmo.

Infine, ospiti di eccezione non solo sul palco, ma anche tra il pubblico. Tra gli spettatori infatti spicca Roy Paci, musicista, cantante e produttore discografico siciliano. Indiegeno Fest piace proprio a tutti e queste sesta edizione si sta dimostrando all’altezza delle precedenti. I fan del festival scalpitano in attesa di indiscrezioni sul Secret Artist di mercoledì 7 agosto, ospite di un evento suggestivo che si terrà in acustico presso la Riserva Naturale Orientata dei Laghetti di Marinello, un appuntamento da non perdere.