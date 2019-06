Graceland, il festival interamente dedicato ai Dj

Sta per aprire i battenti la prima edizione del Graceland Fest, un festival totalmente dedicato al Dj Set, con 20 ospiti italiani e internazionali e due giorni ricchi di emozioni e tanto divertimento. Il festival avrà luogo il 13 e il 14 luglio 2019, presso Cascina Bellaria – Rural Music Club, a Sezzadio.

Tra gli artisti inseriti nel programma, Philippe Zdar, membro del duo Cassius, che si esibirà sabato 13 luglio alle ore 22.30, inaugurando alla grande il Graceland Fest 2019, che aprirà ufficialmente le porte alle ore 16. Durante l’evento sarà inoltre possibile ascoltare il nuovo progetto di Cassius, l’album “Dreems”, in uscita il 21 giugno, in concomitanza con l’anniversario dei vent’anni del duo francese. Dopo “Rock Non Stop”, il prossimo singolo di anteprima del disco è “Don’t Let Me Be”, nato in collaborazione con la cantante Owlle. Domenica 14 luglio alle ore 20.30 salirà sul palco del festival il dj portoghese Xinobi, con il suo tipico sound ricercato, frutto della fusione di diversi stili, tra cui disco, house, electro e techno. Il 17 maggio sono stati pubblicati i due nuovi singoli dell’artista, “Piano Lessons” e “Undertones”.

Graceland Fest, nato in sinergia con Notwork Production, rappresenta un appuntamento culturale imperdibile per la provincia di Alessandria, un connubio perfetto di musica, verde e discipline meditative, il tutto immerso in una suggestiva cornice naturale. Nel corso delle due giornate, sarà possibile infatti dedicarsi a danze libere, yoga classes, market, pool e grass volley, godendo dei servizi ricreativi organizzati e gustando del buon cibo o una bibita nelle attività ricettive allestite per l’evento, presso la collinetta di Cascina Bellaria, in pieno relax.

Gli ospiti potranno inoltre divertirti svolgendo le attività progettate dagli organizzatori del festival. Infine, ci sarà uno spazio dedicato ai giornalisti, per incontri e interviste, in cui anche i fan potranno scattare foto e chiedere autografi ai loro Dj preferiti.

Di seguito il programma dettagliato del Graceland Fest 2019

Sabato 13 luglio

15:30 – Andgroove

16:30 – Uappa Crew

17:30 – Il Santo

18:30 – Fuoco B2B Esse

19:30 – Sampa

20:30 – Deda

22:30 – Cassius (Philippe Zdar Dj Set)

00:30 – Bernascone

Domenica 14 luglio

9:00 – Duert

10:00 – Keyou

11:00 – Danil B2B Skanka

12:30 – Marra

13:30 – Tropicalista

14:30 – Il Turco

15:30 – 8BitPorno

16:30 – Yel

17:30 – Yatu

18:30 – GoDugong

20:30 – Xinobi

I biglietti per il Graceland Fest sono in vendita sul sito www.eventbrite.it

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto.

Per maggiori dettagli www.cascinabellaria.com