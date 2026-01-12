Il Robotics LAB di Hyundai Motor Group ha presentato il piano di implementazione della Physical AI con DEEPX al CES Foundry 2026

Il Robotics LAB di Hyundai Motor Group ha reso noto un risultato fondamentale nella tecnologia dell’intelligenza artificiale fisica (Physical IA) alla prima edizione del CES Foundry 2026, presentando i risultati della sua partnership strategica triennale con DEEPX, specialista in semiconduttori IA. L’annuncio segna l’inizio della produzione di massa di un chip di intelligenza artificiale “edge brain” su dispositivo sviluppato congiuntamente da Robotics LAB e DEEPX: DEEPX produrrà il chip, che integra il software proprietario di Robotics LAB. Questa collaborazione è fondamentale per consentire ai robot di agire in modo autonomo senza connettività esterna.

Nell’ambito della nuova CES Foundry — una mostra dedicata al CES 2026 che mette in luce le più avanzate innovazioni nell’intelligenza artificiale, nella blockchain e nelle tecnologie quantistiche — il contributo del Gruppo rappresenta un esempio concreto di come questi progressi rivoluzionari si traducano in applicazioni reali, capaci di generare impatto tangibile nei contesti industriali e sociali.

“Il Robotics LAB di Hyundai Motor Group non si concentra solo sulla costruzione di robot, ma sulla creazione di un ecosistema robotico sostenibile. Il nostro obiettivo è offrire un valore reale nel punto di contatto finale della pipeline di intelligenza artificiale fisica, dove gli utenti interagiscono direttamente con la tecnologia, e rendere i robot efficienti, intelligenti e accessibili a un pubblico più ampio.” – Dong Jin Hyun, Vice President e Head del Robotics Lab di Hyundai Motor Group.

Il chip AI On-Device “Edge Brain”

Dopo tre anni di collaborazione con DEEPX, avviata da un memorandum d’intesa (MOU) del 2023, le due aziende hanno sviluppato congiuntamente il chip AI, con il Robotics LAB che ha progettato il software di controllo e DEEPX che ha guidato la produzione del chip.

Il chip è a bassissimo consumo energetico (meno di 5 watt di potenza durante il funzionamento) e funge da “cervello AI” locale all’avanguardia, consentendo ai robot di riconoscere l’ambiente circostante in tempo reale e di prendere decisioni e controlli autonomi senza connettività cloud o di rete. Questa tecnologia è fondamentale per l’implementazione dell’intelligenza artificiale fisica e fornisce le basi affinché i robot possano funzionare in modo affidabile nella vita di tutti i giorni e negli ambienti industriali.

Questa tecnologia è già stata integrata nelle soluzioni sviluppate dal Robotics LAB, tra cui Facey, un sistema di riconoscimento facciale all’avanguardia attualmente in fase di sviluppo, e DAL-e Delivery, un robot di consegna avanzato attualmente in fase di test operativo. In prospettiva, l’integrazione proseguirà progressivamente nelle soluzioni di sicurezza basate su intelligenza artificiale del Robotics LAB e nei robot mobili di prossima generazione.

Uno sviluppo coerente con la visione strategica del Gruppo nel campo della robotica

La futura tabella di marcia del Robotics LAB del Gruppo si concentra sull’andare oltre i singoli prodotti robotici per fornire “Robotics Total Solution (RTS),” integrando hardware e software. Lo sviluppo del chip AI on-device esemplifica questo approccio, poiché fonde l’esperienza del software di controllo del Robotics LAB con le capacità dei semiconduttori AI di DEEPX.

Questa collaborazione ha inoltre consentito al Gruppo di garantire in anticipo soluzioni più che ottimizzate per i futuri robot prodotti in serie, migliorando allo stesso tempo flessibilità e stabilità all’interno della propria catena di fornitura. Garantire che tali robot possano operare efficacemente in ambienti reali è fondamentale per affrontare sfide sociali quali l’invecchiamento della popolazione, i problemi di sicurezza industriale e la carenza di manodopera. A tal fine, il Gruppo prevede che il chip di intelligenza artificiale integrato nel dispositivo sviluppato attraverso questa iniziativa consentirà la creazione di un’infrastruttura di intelligenza artificiale fisica stabile per contribuire a combattere tali sfide.

Grazie a decenni di esperienza lungo l’intera catena del valore del settore automobilistico, il Gruppo punta a realizzare una produzione di massa affidabile e scalabile di soluzioni robotiche, rafforzando al contempo le partnership strategiche con l’industria nazionale delle batterie. Parallelamente, attraverso l’estensione delle applicazioni industriali — inclusi progetti pilota in contesti come aeroporti e strutture ospedaliere — il Gruppo mira a espandere e consolidare l’ecosistema nazionale della robotica.

Abilitare la robotica di nuova generazione attraverso partnership strategiche

I recenti progressi evidenziano ulteriormente la leadership del Gruppo nel campo della robotica. Nel dicembre 2025, il Gruppo ha lanciato MobED (Mobile Eccentric Droid), la sua piattaforma robotica mobile autonoma, presso iREX. Questa è la prima e innovativa piattaforma robotica a guida autonoma preparata per la produzione di massa nel settore automobilistico globale e ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ‘Best of Innovation Award’ in Robotics al CES 2026.

La partnership con DEEPX conferma l’impegno del Gruppo nel potenziare il proprio RTS ottimizzato, attraverso processi di validazione tempestivi che accelerano lo sviluppo delle tecnologie e, al contempo, contribuiscono al rafforzamento di una catena di fornitura affidabile.