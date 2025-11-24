La Milano21 Half Marathon si è conclusa con una straordinaria partecipazione, tra runner e pubblico, rappresentando una vera e propria festa dello sport.

Milano si è trasformata in un palcoscenico di energia, determinazione e spirito di comunità.

Con Hyundai come Official Automotive sponsor, l’evento ha accompagnato atleti e visitatori in un weekend dedicato a benessere, innovazione e mobilità sostenibile.

All’Expo Village, Hyundai ha creato uno spazio dinamico, offrendo una pedana baropodometrica (con analisi e report personalizzati), un photobooth e la possibilità di lanciare messaggi motivazionali, proiettati sotto l’Arco Hyundai.

È stata allestita anche un’aerea test drive, con cui il pubblico ha conosciuto da vicino le 100% elettriche IONIQ 5, KONA Electric e INSTER Cross, mentre IONIQ 5 N ha conquistato l’area espositiva. Due INSTER Cross hanno inoltre svolto il ruolo di official time keeper della competizione, scandendo i tempi di gara.

Milano21 Half Marathon 2025

Sul percorso, l’attivazione Hyundai “One Last Push” in Porta Vercellina ha offerto ai runner un incoraggiamento speciale negli ultimi chilometri decisivi. Anche il Boot Button, lo Specchio Kudos e il LED Wall “You Left Your Mark” hanno contribuito a creare un’atmosfera energica e festosa.

La giornata è stata arricchita dalla collaborazione con Autotorino e dall’energia dei Rockin’1000, Official Music Partner dell’evento — con 250 musicisti distribuiti in città.

In Piazza del Cannone, Autotorino ha presentato la nuova IONIQ 9, alimentando la band grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load, mentre al Vigorelli ha animato l’area con un DJ set e con INSTER esposta al pubblico.

L’edizione 2025 della Milano21 si inserisce nel progetto paneuropeo “Run to Progress”, con cui Hyundai promuove una visione di progresso autenticamente centrato sulle persone e sul loro miglioramento quotidiano. Ancora una volta, la visione “Progress for Humanity” ha preso forma concreta, unendo sport, tecnologia e spirito di comunità.

Milano si è così trasformata in un laboratorio vivo di energia e innovazione per il futuro.