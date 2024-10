Dopo l’attentato di Ankara di ieri, la Turchia ha puntato il dito contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Ma che cos’è esattamente il Kurdistan, da un punto di vista geopolitico, e perché è importante parlarne?

Kurdistan: il non-Stato e la “questione curda”

Innanzitutto, il Kurdistan non è uno Stato, bensì una regione geografica, situata nella fascia nord della Mesopotamia, popolata da circa 30-40 milioni di curdi, i cui sforzi per il riconoscimento identitario durano da quasi un secolo.

Le anime geopolitiche della regione sono quattro: il Kurdistan turco, iracheno, siriano e iraniano. Quello iracheno è stato definito il più problematico, perché, dopo le spartizioni operata da Francia e Gran Bretagna (a seguito degli esiti della Prima Guerra Mondiale, con gli Accordi Sykes-Picot), il popolo curdo è stato smembrato nei paesi adiacenti.

Fonte: Limes

Si è aperta così la cosiddetta “questione curda”, oggi rilevante poiché interconnette vari temi: la stabilità del Medio Oriente, in quanto i curdi sono attivi in vari conflitti regionali, come quello anti ISIS in Siria, tramite la milizia YPG; il rispetto dei diritti umani, che spesso viene a mancare, nei confronti di questa popolazione; le relazioni internazionali, poiché, se i curdi sono dei potenziali alleati per alcuni (USA, Russia, UE), sono una minaccia per altri (Turchia e Iran).

Relativamente a questo ultimo punto, va ricordata la dura repressione avviata dal presidente iracheno Saddam Hussein, negli anni Ottanta. Il rais impiegò anche armi chimiche (emblematico è l’attacco chimico di Halabja del 1988), provocando un numero di morti non quantificabile, tant’è vero che si parlò di genocidio.

Si arrivò così al 1991, anno dell’istituzione di una no fly zone, voluta dalle Nazioni Unite, per fermare gli interventi di Baghdad sulla regione.

Pur rimanendo una regione irachena, il Kurdistan assunse una progressiva autonomia e nel 1992 elesse il proprio governo (KRG).

Fonte: Afp

Dalla costituzione del 1992 alle sfide odierne

C’è da dire che la caduta del regime di Saddam, nel 2003, non ha semplificato la questione. Se da un lato la comunità internazionale non ha voluto smembrare l’Iraq, dall’altro i curdi non hanno voluto perdere la propria indipendenza.

A questo quadro si sono poi aggiunti altri due punti spinosi, uno economico-energetico e uno etnico: il Kurdistan è una regione ricca di petrolio; la cultura curda è molto diversa da quella araba irachena.

Nel tentativo di ampliare lo spazio di autonomia e sicurezza della regione, nel 2005 venne istituito lo stato federale, attraverso una costituzione. Alcuni articoli di quest’ultima sono tuttavia rimasti inapplicato, lasciando alcune scie problematiche.

La città di Kirkuk rimane infatti contesa fra Kurdistan e Iraq, per via delle risorse petrolifere, così come viene contesa la stessa gestione del profitto derivante dall’estrazione del petrolio.

Fonte: Scenari Economici

Esiste una soluzione?

L’indipendenza del Kurdistan continua a creare forti frizioni nell’area di riferimento, in quanto accende le rivendicazione anche dei curdi siriani, di quelli turchi etc…

Possiamo quindi dire che un Kurdistan iracheno veramente autonomo è una realtà molto temuta. Per alcuni infatti diventerebbe l’epicentro di un’ondata di pressioni, che avvolgerebbe anche i paesi vicini, portando a pericolose spartizioni territoriali.

Ma anche la mancanza di uno Stato curdo è un problema, ecco perché la questione curda risulta (e così sarà per molto tempo) ancora irrisolta e, anzi, in perenne evoluzione.