FutureProofSociety: a L’Aquila una tre giorni su innovazione, transizioni globali e autonomia strategica

L’Aquila, designata Capitale Italiana della Cultura 2026, ospiterà la prima edizione di FutureProofSociety (FPS2025), summit annuale dedicato ai grandi cambiamenti del nostro tempo. Un evento che vuole andare oltre le celebrazioni dell’innovazione, per interrogarsi su come l’Italia – e l’Europa – possano affrontare le trasformazioni in corso con visione, metodo e coraggio.



Dal 2025, FPS sarà un appuntamento fisso nel calendario dei grandi eventi europei, dove si incontrano voci della politica, dell’economia, dell’attivismo e dell’impresa per ragionare insieme sulle transizioni in atto: energetica, digitale e geopolitica.



Un’Italia che innova, ma deve imparare a guidare



Nel dibattito sull’innovazione, l’Italia vive una contraddizione: vanta eccellenze accademiche, scientifiche e imprenditoriali, ma spesso manca un ecosistema che le metta a sistema e le protegga nel lungo periodo. Il rischio è che la frammentazione – culturale, politica e strategica – indebolisca la capacità di competere e incidere in uno scenario internazionale sempre più veloce e competitivo.



FPS2025 vuole essere un luogo in cui queste energie si incontrano e trovano una direzione comune. Un laboratorio di idee e strategie in cui il futuro non è semplicemente previsto, ma progettato.

“Abbiamo bisogno di tornare a parlare con coraggio delle grandi trasformazioni che l’Italia e l’Europa stanno affrontando. FutureProofSociety nasce dalla convinzione che non possiamo più limitarci a comprendere il cambiamento, ma dobbiamo imparare a orientarlo”, afferma Alessandro Tommasi, fondatore e CEO del progetto, già co-fondatore di Will Media.



L’autonomia strategica europea: una sfida da raccontare



In un mondo segnato da tensioni geopolitiche, crisi delle catene di fornitura, conflitti e dipendenze tecnologiche, la questione dell’autonomia strategica europea è diventata centrale. Ma cosa significa davvero?



Non si tratta solo di ridurre la dipendenza da potenze extra-UE, ma di costruire un modello europeo capace di produrre innovazione, proteggere competenze, gestire risorse critiche e difendere valori democratici in un contesto globale competitivo.



FPS2025 affronta questo tema trasversalmente: nei panel su AI e infrastrutture digitali, nei workshop sull’energia e nella riflessione sul ruolo delle imprese nel cambiamento. L’evento si propone come piattaforma di dialogo tra chi fa le politiche e chi le vive sul campo, tra chi studia le dinamiche globali e chi prova a trasformarle in soluzioni.



Ospiti internazionali, contenuti immersivi e format innovativi

Tra gli speaker confermati:

• Anne Applebaum, Pulitzer e autrice di Autocrazie

• Vaclav Smil, massimo esperto di energia e punto di riferimento per Bill Gates

• Benedict Evans, analista tech

• Sandro Giannella, responsabile EMEA di OpenAI

• Ilaria Capua, virologa

• Benedetto Levi, CEO di Iliad

• Meredith Whittaker, presidente di Signal

• E molti altri, tra cui ricercatori, creator, imprenditori, attivisti e pensatori italiani e internazionali.

Tre giorni per chi vuole smettere di rincorrere il cambiamento



FPS2025 sarà un’esperienza di 72 ore con:

• Oltre 40 speaker e 10 keynote internazionali

• Panel, workshop pratici, plenarie tematiche, performance artistiche e concerti

• Attività collaterali: stand-up comedy, yoga urbano, cacao ceremony, rassegna stampa mattutina

Con una metodologia originale – Foresight, Plot, Strategy – FutureProofSociety vuole diventare un punto di riferimento per chi crede che il futuro si possa (e si debba) costruire insieme. A partire da un’Italia che non ha paura di innovare e da un’Europa capace di ripensarsi come potenza culturale, economica e strategica.