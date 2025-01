FU TURISMO: Roma e il Futuro dell’Ospitalità Extralberghiera

Il 21 gennaio 2025, l’Auditorium Antonianum di Roma diventerà il cuore pulsante del dibattito sul futuro del turismo italiano con “FU TURISMO”, il convegno strategico promosso da Edoardo Maria Lofoco, Presidente di Unimpresa Lazio. Questo evento non sarà solo un incontro, ma un laboratorio di idee, dove istituzioni, imprenditori e professionisti si confronteranno per delineare il destino del settore extralberghiero.

Con il Giubileo 2025 alle porte, che porterà a Roma 35 milioni di visitatori e una spesa prevista di 16,7 miliardi di euro, la città e l’intera regione Lazio si trovano di fronte a una sfida epocale: trasformare questo straordinario afflusso turistico in un’opportunità di crescita sostenibile per l’intero ecosistema

economico regionale.

Un sistema turistico che parla Italiano

Il settore extralberghiero è il riflesso più autentico del tessuto imprenditoriale italiano: migliaia di piccole e medie imprese, gestite con passione e radicate nel territorio. È un’industria che, diversamente dai grandi gruppi alberghieri spesso controllati dall’estero, parla la lingua della comunità locale, crea reti e porta benefici concreti ai borghi, alle aree meno battute e alle famiglie che hanno trovato nel turismo una nuova speranza.



Ma questo settore, che nel Lazio ha visto crescere le presenze del 27,4% nel 2023, è spesso bersaglio di politiche punitive e narrazioni mediatiche distorte. “FU TURISMO” intende ribaltare questa prospettiva, affermando il ruolo cruciale dell’ospitalità extralberghiera nella costruzione di un turismo più equo, sostenibile e democratico.

We Love Italia: La Rivoluzione digitale del turismo

Al centro del convegno ci sarà il lancio di We Love Italia, una piattaforma digitale rivoluzionaria che funge da ponte tra operatori e consumatori. Questo portale B2B e B2C rappresenterà un punto di incontro per prenotazioni, collaborazioni e promozione del Made in Italy. We Love Italia non sarà solo uno strumento tecnologico, ma un catalizzatore per massimizzare il potenziale dell’ospitalità italiana, promuovendo ,esperienze autentiche e sostenibili in tutto il territorio nazionale.

Formazione, Regole e Competitività: le chiavi del successo

“FU TURISMO” non sarà solo un luogo di confronto, ma anche una piattaforma per fornire strumenti pratici. Normative più chiare, percorsi di formazione continua e incentivi per le PMI saranno i pilastri per rafforzare la competitività di un comparto in costante evoluzione. Solo investendo su queste basi, gli operatori potranno affrontare sfide come la digitalizzazione, la gestione sostenibile e l’accesso ai mercati globali.

Conclusioni: Il futuro del turismo Italiano

Il turismo italiano non può essere raccontato dai grandi numeri e dalle multinazionali. La vera anima del Made in Italy è nel tessuto vivo delle piccole imprese, nei borghi che raccontano storie secolari, nelle famiglie che hanno trasformato una stanza in un sogno imprenditoriale. L’ Extralberghiero è la narrazione più vera dell’Italia, una forza che genera bellezza, valore economico e orgoglio nazionale.

“FU TURISMO” è il manifesto di questa Italia: un evento che celebra non solo l’ospitalità, ma anche l’ingegno, la resilienza e la capacità di innovare. Roma, il 21 gennaio 2025, sarà il punto di partenza per un futuro che valorizza il turismo come motore di crescita e cultura, un futuro dove l’Italia resta protagonista nel panorama globale.