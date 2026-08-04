Germania, il riarmo che cambia la gerarchia europea
Lorenzo Bruno
- Esteri

Germania, il riarmo che cambia la gerarchia europea

Berlino sta accelerando sulla difesa, sulle infrastrutture e sulla leadership nella NATO. Tuttavia, il ritorno della potenza tedesca dipenderà dalla capacità di convertire gli investimenti in capacità militari, sviluppo industriale e consenso politico.

Germania, il riarmo che cambia la gerarchia europea

Berlino sta accelerando sulla difesa, sulle infrastrutture e sulla leadership nella NATO. Tuttavia, il ritorno della potenza tedesca dipenderà dalla capacità di convertire gli investimenti in capacità militari, sviluppo industriale e consenso politico.
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Esteri - 4 Agosto 2026

di Lorenzo Bruno

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