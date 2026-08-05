Ucraina, la guerra entra nell’era degli intercettori
Lorenzo Bruno
- Esteri

Ucraina, la guerra entra nell’era degli intercettori

Il risultato del conflitto non si determina solo nelle trincee. La produzione di missili, scorte, droni e la capacità industriale sono ora i principali indicatori della resistenza di Kyiv e della pressione esercitata dalla Russia.

Ucraina, la guerra entra nell’era degli intercettori

Il risultato del conflitto non si determina solo nelle trincee. La produzione di missili, scorte, droni e la capacità industriale sono ora i principali indicatori della resistenza di Kyiv e della pressione esercitata dalla Russia.
foto-articolo
Esteri - 5 Agosto 2026

di Lorenzo Bruno

Condividi: