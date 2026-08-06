Focus Libano: Hezbollah, le ragioni di Tel Aviv e la strategia di Washington
David Marini
- Esteri

Focus Libano: Hezbollah, le ragioni di Tel Aviv e la strategia di Washington

Il monopolio della forza è stato compromesso, l'influenza iraniana si è rafforzata, le guerre di coalizione sono aumentate e il dispositivo UNIFIL ha fallito. Washington è passata dalla «massima pressione» sull’Iran a una strategia basata su deterrenza, verifica e condizionalità, sostituendo la stabilità apparente con un approccio più concreto.

Focus Libano: Hezbollah, le ragioni di Tel Aviv e la strategia di Washington

Il monopolio della forza è stato compromesso, l'influenza iraniana si è rafforzata, le guerre di coalizione sono aumentate e il dispositivo UNIFIL ha fallito. Washington è passata dalla «massima pressione» sull’Iran a una strategia basata su deterrenza, verifica e condizionalità, sostituendo la stabilità apparente con un approccio più concreto.
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Esteri - 6 Agosto 2026

di David Marini

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