Wildberries, oltre l’ “Amazon russa”
Lorenzo Bruno
- Esteri

Wildberries, oltre l’ “Amazon russa”

Gli attacchi alla rete logistica mostrano come marketplace, pagamenti, pubblicità e dati siano divenuti infrastrutture di rilevanza strategica in Russia in guerra.

Wildberries, oltre l’ “Amazon russa”

Gli attacchi alla rete logistica mostrano come marketplace, pagamenti, pubblicità e dati siano divenuti infrastrutture di rilevanza strategica in Russia in guerra.
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Esteri - 2 Agosto 2026

di Lorenzo Bruno

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