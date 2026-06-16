Gli yemeniti non sono entusiasti all’idea di andare in guerra per l’Iran. Agli Houthi questo non importa
Jacqueline Rastrelli
- Esteri

Gli yemeniti non sono entusiasti all’idea di andare in guerra per l’Iran. Agli Houthi questo non importa

Gli yemeniti non sono entusiasti all’idea di andare in guerra per l’Iran. Agli Houthi questo non importa

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Esteri - 16 Giugno 2026

di Jacqueline Rastrelli

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