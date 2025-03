Trump: i dazi e il sogno della Groenlandia

Donald Trump torna a far parlare di sé. Questa volta non con un comizio o un post sui social, ma con due annunci che sembrano usciti da un’altra epoca: nuovi dazi sulle importazioni e una dichiarazione d’intenti sulla Groenlandia. Due mosse che hanno fatto discutere il mondo intero e che raccontano molto del suo modo di vedere la politica e il potere.

Dal 2 aprile scatteranno i dazi americani su diversi prodotti importati, con particolare attenzione all’industria automobilistica. Un’aliquota del 25% sulle auto straniere, con l’idea di proteggere la produzione nazionale e riportare in patria i posti di lavoro persi negli ultimi decenni. Un concetto semplice, quasi da vecchio manuale di economia: alzare barriere per far crescere l’industria interna. Il problema è che il mondo non è più quello degli anni Cinquanta.

Le catene di produzione sono ormai globali, le automobili americane hanno componenti realizzati in decine di Paesi diversi. Penalizzare l’importazione significa rischiare di far aumentare i costi anche per le aziende americane. Elon Musk, ad esempio, ha già dichiarato che per Tesla sarà un colpo durissimo. L’Unione Europea ha definito la misura una provocazione e ha minacciato contromisure. La Cina e il Canada hanno annunciato che valuteranno ritorsioni. Il rischio, come già successo in passato, è quello di una guerra commerciale che finirà per danneggiare tutti, compresi gli Stati Uniti stessi.

Ma Trump non sembra preoccuparsene. Continua a ripetere che la sua è una mossa per difendere i lavoratori americani e che chiunque non lo capisca sta solo proteggendo gli interessi delle élite globaliste. Per lui, il conflitto è sempre tra un “noi” e un “loro”, tra chi vuole l’America forte e chi vuole venderla al miglior offerente.

E poi, c’è la Groenlandia. Un’isola coperta di ghiacci, remota, poco abitata. Un luogo che, fino a qualche anno fa, nessuno considerava davvero strategico. Ma Trump la vuole. E non lo nasconde. “La Groenlandia sarà nostra al 100%”, ha dichiarato, senza mezzi termini. Non è la prima volta che ci prova. Nel 2019 aveva tentato di acquistarla dalla Danimarca, scatenando reazioni tra il divertito e l’indignato. All’epoca, la risposta fu netta: non è in vendita. Ma l’ex presidente non ha mai abbandonato l’idea. Perché la Groenlandia non è solo una distesa di ghiaccio.

Ci sono ragioni economiche dietro questo interesse. Sotto la sua superficie si trovano enormi giacimenti di terre rare, minerali fondamentali per la produzione di batterie, microchip e tecnologie avanzate. Attualmente, la Cina controlla la maggior parte di questi materiali e il loro monopolio è visto come un problema dagli Stati Uniti. Se la Groenlandia entrasse nell’orbita americana, cambierebbe radicalmente lo scenario geopolitico.

Poi ci sono le rotte commerciali. Il riscaldamento globale sta sciogliendo i ghiacci artici, aprendo nuovi passaggi marittimi che, nei prossimi decenni, potrebbero diventare strategici per il commercio globale. Controllare la Groenlandia significherebbe avere un vantaggio enorme sulle rotte tra l’Atlantico e il Pacifico. Infine, c’è la questione militare. Gli Stati Uniti hanno già una base a Thule, nel nord dell’isola, ma averne il controllo totale significherebbe rafforzare la loro posizione nell’Artico, in una fase di crescente competizione con Russia e Cina.

Ma al di là di tutte queste ragioni, c’è anche un aspetto simbolico. Trump ragiona come un uomo di altri tempi, come un conquistatore che vede nel territorio qualcosa da possedere. Pensa che basti dichiarare un’intenzione perché la realtà si pieghi al suo volere. Ma il mondo non funziona così. Il governo groenlandese ha risposto in modo chiaro: non sono in vendita. Il primo ministro ha sottolineato che l’isola ha un suo percorso politico, una sua autonomia, e che non sarà oggetto di trattative con nessuno. Anche la Danimarca ha ribadito che la sovranità sulla Groenlandia non si discute.