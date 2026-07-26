Australia, il crollo del fumo e il paradosso della nicotina
Lorenzo Bruno
- Esteri

Australia, il crollo del fumo e il paradosso della nicotina

Meno fumatori, vaping stabilizzato, crescita delle nicotine pouches e un mercato illecito che rende più complessa la lettura del successo australiano.

Australia, il crollo del fumo e il paradosso della nicotina

Meno fumatori, vaping stabilizzato, crescita delle nicotine pouches e un mercato illecito che rende più complessa la lettura del successo australiano.
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Esteri - 26 Luglio 2026

di Lorenzo Bruno

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