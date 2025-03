Trump vuole prendere la Groenlandia, «in un modo o nell’altro»

Nel tradizionale discorso sullo Stato dell’Unione tenuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha riaffermato uno degli obiettivi più controversi del suo mandato: acquisire la Groenlandia. Con una dichiarazione che ha sorpreso non solo i suoi critici, ma anche i suoi sostenitori, Trump ha ribadito la sua convinzione che l’isola, da secoli legata alla Danimarca, sarebbe più sicura e prospera sotto il controllo degli Stati Uniti: «Penso che ce la faremo, in un modo o nell’altro». Nonostante il tycoon abbia promesso di rispettare il diritto all’autodeterminazione del popolo groenlandese, le sue parole continuano a sollevare non pochi interrogativi sul futuro dell’isola e sul significato di questa mossa strategica.

Le Mire degli Stati Uniti sulla Groenlandia

Le mire statunitensi sulla Groenlandia non sono nuove. Già nel 1946, gli Stati Uniti tentarono di acquistare l’isola, incontrando le ferme resistenze danesi, che bloccarono l’operazione. Con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, la questione è tornata sotto i riflettori, con la proposta del magnate statunitense di “comprare” la Groenlandia. Le motivazioni dietro questa proposta non sono solo geopolitiche, ma anche economiche. L’isola, infatti, è ricca di importanti risorse naturali (petrolio, gas e terre rare), essenziali per l’industria tecnologica e la transizione ecologica globale. Trump vede nella Groenlandia un’opportunità per rafforzare la posizione strategica degli Stati Uniti nel nord Atlantico e, più in generale, nell’area artica, guadagnando ulteriore potere nello scacchiere geopolitico.

L’ombra di Pechino

L’offerta di Trump non ha mancato di suscitare reazioni contrastanti. La Danimarca ha respinto da subito l’idea con determinazione, ironizzando sulle proposte americane e riaffermando la sovranità del proprio territorio. Eppure, la Groenlandia ha visto crescere il suo valore strategico, non solo per la posizione geografica, ma anche per le risorse naturali di cui è ricca. Inoltre, l’interesse statunitense si inserisce all’interno di un contesto più ampio, con la Cina che ha intensificato la sua presenza nell’Artico, esplorando rotte commerciali più brevi e investendo in progetti minerari. La paura di Washington è, infatti, che Pechino possa ottenere una posizione dominante in quest’area, spingendo così gli Stati Uniti a intervenire per preservare il proprio controllo in un angolo estremamente strategico.

Quale futuro per la Groenlandia?

La Groenlandia ha intrapreso un lungo processo di autonomia dalla Danimarca, culminato con il referendum del 2008 che ha ampliato la sua indipendenza in vari settori, pur mantenendo il controllo della difesa e della politica estera sotto il governo danese. Oggi, l’isola è una pedina cruciale nel grande gioco geopolitico, con gli Stati Uniti e la Cina che si contendono la sua influenza. La posizione strategica, le risorse naturali e il cambiamento climatico che sta aprendo nuove rotte commerciali rendono l’isola una risorsa sempre più preziosa. Se la proposta di Trump di acquisirla dovesse andare avanti, le implicazioni sarebbero enormi, non solo per la geopolitica del nord Atlantico, ma per l’intero equilibrio globale.