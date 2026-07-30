Chi l’ha visto cambia volto: Raffaella Griggi promossa da inviata a conduttrice

Dopo ventidue anni con Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3 ufficializza il passaggio di testimone: sarà Raffaella Griggi la nuova conduttrice. Per la giornalista si apre una nuova sfida professionale: dopo una lunga esperienza come inviata, è pronta a raccogliere l’eredità di Sciarelli e a guidare una delle trasmissioni di servizio pubblico più seguite della televisione italiana.

Chi è Raffaella Griggi

Classe 1973, Raffaella Griggi vanta oltre venticinque anni di esperienza nel mondo dell’informazione. La passione per il giornalismo nasce fin da giovane e si affianca a quella per lo sport, in particolare la pallavolo, disciplina che pratica a livello agonistico fino a raggiungere la Serie B.

Raffaella Griggi, prossima conduttrice di Chi l’ha visto.

Foto: ANSA

La sua carriera giornalistica inizia nell’emittente locale Telenord, dove segue anche le vicende del G8 di Genova del 2001. Dopo un’esperienza nella telecronaca sportiva e la collaborazione con le pagine genovesi de la Repubblica, approda alla televisione nazionale. Nel 2008 entra a Sky TG24 e, due anni più tardi, passa al TG La7 diretto da Enrico Mentana. Negli anni successivi collabora con numerosi programmi Rai e Mediaset, alternando l’attività televisiva a quella di firma per Il Messaggero.

L’esperienza a Chi l’ha visto?

L’approdo a Chi l’ha visto? arriva nel 2017. Da quel momento Griggi si distingue all’interno della redazione per empatia, sensibilità e rigore giornalistico. È stata la voce narrante di alcuni dei casi di cronaca giudiziaria più seguiti degli ultimi anni, dal femminicidio di Giulia Cecchettin agli aggiornamenti sulle principali inchieste, fino all’intervista esclusiva a Salvatore Parolisi dopo la sua scarcerazione. Grazie al lavoro svolto negli anni, è diventata uno dei volti più riconoscibili della trasmissione, conquistando la fiducia del pubblico.

Raffaella Griggi durante un servizio sulla tragedia dell’Isola del Giglio.

Foto: Profilo Facebook di Raffaella Griggi

Nelle settimane precedenti all’annuncio erano circolati diversi nomi per la successione di Federica Sciarelli. Tra le ipotesi più discusse figuravano anche Stefano Coletta e Domenico Iannacone, indicati da molti telespettatori e commentatori come possibili candidati. La scelta della Rai è invece ricaduta su Raffaella Griggi, una decisione che ha sorpreso parte del pubblico ma che garantisce una forte continuità editoriale. Affidare la conduzione a una giornalista cresciuta all’interno della redazione significa infatti mantenere intatto lo stile che ha caratterizzato il programma negli ultimi anni.

Dal 23 settembre, Chi l’ha visto? avrà ufficialmente una nuova conduttrice. Per Raffaella Griggi inizierà così una nuova fase della sua carriera: non più soltanto inviata sul campo, ma volto principale di uno dei programmi di approfondimento e servizio pubblico più seguiti della televisione italiana.