Mostra del Cinema di Venezia, il programma dell’83esima edizione

L’83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica a Venezia sta andando finalmente delineandosi. Nella giornata di oggi, si è infatti tenuta la conferenza stampa nella quale sono stati rivelati i film che animeranno la manifestazione dal 2 al 12 settembre. Dal concorso principale alla sezione orizzonti, ecco una panoramica generale sulla nuova edizione, curata da Alberto Barbera.

Dal Concorso a Orizzonti

A spiccare su tutti i titoli è sicuramente “Ink” di Danny Boyle, nel cui cast troviamo Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Abbiamo poi, tra gli altri,”Company”, ritorno alla regia per Casey Affleck dopo sette anni, “Primetime” con protagonista Robert Pattinson e “Wild Horse Nine” con John Malkovitch, Steve Buscemi e Sam Rockwell. Colpisce inoltre il ritorno di Werner Herzog alla regia di “Fucking Bastard” con le sorelle Kate e Rooney Mara.

Dall’Italia partecipano Nanni Moretti con “Succederà Stanotte”, “Ritorno a Buenos Aires” con Adriano Giannini e Ana Celentano e “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis. “Un bon petit soldat”, “Kvinde Ukendt” e “Nelson-san, Anata wa Hito o Koroshimashita ka?” figurano tra ulteriori proposte internazionali.

La stessa varietà la troviamo nella sezione Orizzonti. Anche qui possiamo notare una forte presenza di film italiani, di cui “La città dei vivi” (Edoardo Garbellini), “I figli della scimmia” (Tommaso Landucci) e “Una storia” (Anna Foglietta). Tra le altre proposte troviamo poi “Yak Mai”, “Falling Giants” o “La Maison du Vent”.

Dai fuori concorso alle serie

Ovviamente vi sarà spazio anche per altri eventi e presentazioni oltre ai film in concorso.

Possiamo trovare numerosi documentari tra i quali “What Love Builds” di Russell Crowe, “From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor” di Wim Wenders e “Musk” di Alex Gibney. Tra i documentari sul cinema (Film on Films) troviamo invece “Nino – Un film su Nino Rota” di Walter Fasano e “Joie de vivre” del nostro Luca Guadagnino.

E infine tra le proiezioni fuori concorso figurano lungometraggi come “Scherzetto” di Mario Martone, “Jupiter” di Alexander Smia, la serie “Peccato” di Valerio Vestoso, scritta e interpretata da Emanuela Fanelli.

Il film di chiusura sarà “Dio ride” di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino.

Sì, ma non solo proiezioni. Già è stato annunciato, infatti, che l’83esima edizione della mostra sarà l’occasione per la consegna del leone d’oro alla carriera a George Clooney e Ellen Burstyn.