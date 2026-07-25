Musk vs Nolan, una sfida nel nome di Omero

Cantami o diva, del Muskiade Elon l’ira funesta che infiniti lutti addusse ai cinefili.

Come ben sappiamo, “Odissea” la nuova fatica cinematografica dell’autore britannico Christopher Nolan, è disponibile nei cinema da circa una settimana. E sì, l’espressione “come ben sappiamo” è quanto mai adeguata, visto che anche se non foste appassionati né di cinema né di epica, avreste comunque sentito parlare per l’immane quantità di polemiche suscitate da questa nuova trasposizione del poema omerico.

Polemiche per l’armatura di Agamennone, più adatta ad un supereroe che a un capo greco dell’età micenea. Per la scelta di far interpretare Elena di Troia (nota con l’epiteto “dalle bianche braccia”) all’attrice keniota Lupita Nyong’o. Persino per il coinvolgimento nel cast di Elliot Page, in un ruolo che per molto tempo si è vociferato fosse quello di Achille (cosa clamorosamente poi smentita, in quanto l’attore transgender è stato ingaggiato per interpretare il soldato greco Sinone).

Insomma, Christopher Nolan vi ha dato letteralmente tutti i motivi possibili e immaginabili per potervi lamentare, e sarebbe quanto meno ingenuo pensare che non lo abbia fatto apposta. Nolan ha dimostrato in molte occasioni di aver compreso che il cinema è una sintesi di arte e industria, e per poter valorizzare entrambi gli aspetti di questo mercato, è necessario inscriversi in un meccanismo di comunicazione mediatica che, sì, spesso include anche la polemica. Ed ecco che anche gli hater devono avere la loro parte di elementi a cui attaccarsi per poter (spesso inconsapevolmente) promuovere il film.

Parlatene bene o parlatene male purché se ne parli.

Così si dice, no?

L’ira di Elon

Tuttavia ci sono hater e hater. La maggior parte si limita a lanciare insulti, attacchi e minacce di morte dalla finestra dello schermo, nascondendosi poi dietro a un muro fatto di anonimato e una foto profilo che non li rappresenta. Ma cosa accade quando l’hater è letteralmente l’uomo più ricco del mondo? Cosa accade quando una figura con troppi soldi, potere, esposizione mediatica e desiderio di polemica decide di mettere bocca su questioni che non lo riguardano minimamente?

Beh, in effetti quest’ultima domanda sintetizza in modo efficace letteralmente qualsiasi cosa abbia fatto o detto Elon Musk negli ultimi dieci anni.

Tuttavia è da qualche mese a questa parte che il CEO di SpaceX sembra essersi particolarmente interessato al cinema e ai meccanismi dello spettacolo. La cosa non deve certo sorprenderci. Negli ultimi tempi Musk ha legato sempre di più il suo nome alla politica (in particolar modo quella conservatrice di stampo populista), e il potere comunicativo e propagandistico del cinema è innegabile. Ovviamente è inutile sottolineare come le uscite di Musk sull’ambito del cinema siano sempre state il più controverse e divisive possibile.

Giusto un mese fa, il magnate sudafricano usava il suo gigantesco potere mediatico per promuovere “Citizen Vigilante”. Film d’azione diretto dal regista tedesco Uwe Boll e con protagonista Armie Hammer, tratta il tema della violenza e del crimine legati all’immigrazione, arrivando anche a proporre una possibile soluzione: la violenza sommaria e indistinta. Il film, rifiutato dalla maggior parte dei cinema tedeschi per il messaggio e i contenuti, è stato quindi reso disponibile gratuitamente sul web, forte anche della promozione dello stesso Musk. Questi in particolare ha posto “Citizen Vigilante” come la valida alternativa ad una Hollywood sempre più woke.

Ciò ha portato il film a diventare il manifesto di coloro che inneggiano alla remigrazione.

“Farò un’Odissea tutta mia, con blackjack e squillo di lusso”

Adesso però il nostro CEO sogna in grande. Non basta più limitarsi a polemizzare sul web, o a promuovere film che istigano all’odio e alla violenza razziale.

A suo dire, Nolan ha tradito Omero e si è piegato all’ideologia woke, e questo affronto non può essere tollerato. Ed ecco dunque la nuova, grande impresa di Elon Musk. Sfidare Nolan sul suo stesso terreno. Proporre una nuova versione dell’Odissea che rispetti finalmente il canone imposto da Omero.

Un canone imposto mettendo per iscritto racconti di cui esistevano decine di versioni diverse da un autore che non si sa neanche se sia esistito davvero, ma è pur sempre un canone. Altrettanto confuso è anche il modo in cui intende farlo. Da alcune fonti si dice che intenda farlo tramite la sua IA Grok, mentre secondo altre intenderebbe commissionare il lavoro ad un altro regista noto per le sue posizioni progressiste: Mel Gibson. In qualsiasi maniera intenda farlo però, tiene a precisare che tale trasposizione “storicamente accurata” arriverà entro la fine dell’anno.

E mentre anche altri cineasti come Scott Derrickson commentano lo scontro tra autori che sta per avvenire ( “Chiaramente Elon Musk non sa un ca*o di cinema, e ha smesso di leggere prima dei trent’anni. Le sue opinioni sull’arte non valgono nulla”), “Odissea” ha già totalizzato 260 milioni di dollari al botteghino mondiale a circa una settimana dal rilascio.

Insomma proprio il caso di dire “go wke, go broke”.