Torna a Verona Wunderkammer, il festival di Neri Pozza

Dal 2 al 4 ottobre Verona ospiterà la terza edizione di Wunderkammer, il festival letterario promosso dalla casa editrice Neri Pozza. Per tre giorni la città diventerà il punto di incontro di scrittori, giornalisti, studiosi e lettori, chiamati a confrontarsi sui temi dell’attualità attraverso il racconto, il pensiero e la letteratura.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è Costellazioni, tema scelto per raccontare le connessioni che legano persone, storie e discipline diverse. L’immagine delle costellazioni richiama infatti la possibilità di orientarsi nella complessità del presente mettendo in relazione esperienze, idee e punti di vista, trasformando ogni incontro in un’occasione di dialogo.

Anche quest’anno il festival è realizzato con il sostegno di numerosi partner, tra cui Pastificio Rana, BCC Veneta, Fondazione Grana Padano ETS, Matilde Vicenzi, Müller e Magis.

Il tema del festival

Costellazioni prende spunto dall’immagine degli astri come punti di orientamento: come gli astri aiutano da sempre gli umani a trovare una direzione, Wunderkammer vuole offrire una bussola per attraversare la complessità del nostro tempo, riconoscere connessioni inattese e scoprire nuove rotte di senso.

L’idea è quella di proporre la letteratura come strumento per leggere la complessità del presente, mettere in relazione esperienze e discipline diverse e offrire nuove chiavi di interpretazione della realtà. Ogni incontro rappresenta un tassello di un percorso che intreccia narrativa, attualità, scienza e storia, costruendo una mappa di storie e idee condivise.

Il programma

Per tre giorni la città si trasformerà in uno spazio attraversato da storie; il pubblico è così invitato a orientarsi nel presente lasciandosi guidare dalla forza della narrazione.

Ad aprire il festival, venerdì 2 ottobre, sarà la lectio di Jonas Enander, Affrontare l’infinito: i buchi neri e il nostro posto sulla Terra. Nelle giornate successive si alterneranno incontri con personaggi come la finalista del Premio Strega 2018 Sandra Petrignani, la reporter Veronica Fernandes e i giornalisti Goffredo Buccini e David Parenzo. In programma anche un laboratorio di acquerello per bambini curato da Nikki Arendse.

A chiudere la manifestazione, domenica 4 ottobre, sarà l’incontro Le stelle dei 12 libri degli Ottant’anni di Neri Pozza con Simon & The Stars, appuntamento che si inserisce nelle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della casa editrice.