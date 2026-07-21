Anežka Kašpárková, la nonna che per 30 anni ha decorato le case di un villaggio in Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca esiste un piccolo villaggio dove le facciate delle case sembrano sbocciare. Delicati motivi floreali blu decorano muri, finestre e angoli degli edifici, trasformando Louka, un piccolo villaggio della Moravia meridionale, in un autentico museo a cielo aperto. Dietro queste opere si cela Anežka Kašpárková, una donna che, una volta raggiunta la pensione, ha deciso di dedicarsi alla sua più grande passione: la pittura ornamentale tradizionale.

La pensione che ha cambiato il volto di un villaggio

A Louka, un piccolo villaggio della Moravia meridionale, in Repubblica Ceca, sembra essere sempre primavera. Le facciate bianche delle case sono impreziosite da eleganti motivi floreali blu che trasformano il borgo in un museo a cielo aperto, meta di visitatori e appassionati di arte popolare.

Dietro queste decorazioni c’è il talento di Anežka Kašpárková, l’anziana signora diventata famosa in tutto il mondo come “la nonna che dipingeva il paese”. Dopo aver lavorato per una vita nei campi come impiegata agricola, negli anni Settanta raggiunse la pensione e decise di dedicare il suo tempo libero alla pittura ornamentale tradizionale, una passione che coltivava da sempre.

Per quasi trent’anni, con pazienza, precisione e una straordinaria costanza, dipinse a mano centinaia di decorazioni floreali sulle pareti delle abitazioni e sulla cappella del villaggio, contribuendo a preservare una tradizione folkloristica che rischiava di andare perduta.

La cappella di Louka ornata con fiori dipinti da Anežka Kašpárková.

Foto: czechology.com

Anežka, però, ha sempre rifiutato di essere considerata l’ideatrice di questa iniziativa. Amava ricordare che il suo lavoro era nato grazie all’eredità lasciata da Maňáková, una pittrice popolare del paese che, prima di lei, decorava le case seguendo l’antica tradizione della Moravia. Da giovane Anežka imparò osservandola e, alla sua morte, raccolse il testimone con grande rispetto. «Prima di me dipingeva un’altra donna. Io ho semplicemente continuato.», raccontava con un filo di modestia.

L’arte che ha conquistato il mondo

Lo stile di Anežka Kašpárková è immediatamente riconoscibile. I suoi raffinati motivi floreali, dipinti con un intenso blu su pareti bianche, venivano realizzati interamente a mano libera. Nessun disegno preparatorio, nessuno stencil: soltanto un pennello, tanta esperienza e l’ispirazione del momento guidavano ogni nuova composizione.

Con il passare degli anni, le fotografie delle sue opere hanno fatto il giro del mondo, trasformando quella che per gli abitanti di Louka era semplicemente una vicina di casa in un simbolo internazionale di creatività e dedizione. In molti le chiesero perché trascorresse così tanto tempo a decorare edifici senza ricevere alcun compenso. La sua risposta, semplice quanto profonda, è diventata il manifesto della sua filosofia di vita: “Faccio quello che mi piace. Cerco solo di decorare un po’ il mondo.”

Foto: Obec Louka

Anežka Kašpárková è scomparsa nel 2018, all’età di 90 anni, ma la sua eredità continua a vivere tra le strade di Louka. I suoi fiori raccontano ancora oggi una storia fatta di altruismo, amore per la comunità e rispetto delle tradizioni. Perché l’arte non vive soltanto nei musei: a volte nasce sui muri di un piccolo villaggio e riesce, con la semplicità di un pennello e di un colore, a emozionare il mondo intero.