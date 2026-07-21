Anežka Kašpárková, la nonna che per 30 anni ha decorato le case di un villaggio in Repubblica Ceca
Micaela Filippi
- Cultura

Anežka Kašpárková, la nonna che per 30 anni ha decorato le case di un villaggio in Repubblica Ceca

Anežka Kašpárková, la nonna che per 30 anni ha decorato le case di un villaggio in Repubblica Ceca

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Cultura - 21 Luglio 2026

di Micaela Filippi

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