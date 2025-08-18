Ode all’edicola: baluardo di resistenza cartacea
Carlo Mondello
- Cultura

Ode all’edicola: baluardo di resistenza cartacea

Torniamo dentro le edicole, fermiamoci un attimo a salvare un quotidiano, una rivista, un periodico. Fermiamoci a leggere, a scegliere, a pensare.

Ode all’edicola: baluardo di resistenza cartacea

Torniamo dentro le edicole, fermiamoci un attimo a salvare un quotidiano, una rivista, un periodico. Fermiamoci a leggere, a scegliere, a pensare.
foto-articolo
Cultura - 18 Agosto 2025

di Carlo Mondello

Condividi: