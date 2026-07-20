IUAV, il capitale del progetto: perchè la piccola università veneziana vale più della sua scala
David Marini
- Cultura

IUAV, il capitale del progetto: perchè la piccola università veneziana vale più della sua scala

Posizionamento competitivo, capitale intellettuale, sostenibilità finanziaria e traiettoria futura della scuola veneziana del progetto

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Cultura - 20 Luglio 2026

di David Marini

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