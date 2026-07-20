IUAV, il capitale del progetto: perchè la piccola università veneziana vale più della sua scala

Nel 2026 l’Università Iuav di Venezia celebrerà il suo centenario. Piuttosto che limitarsi alla commemorazione o alle classifiche, il valore di Iuav si misura analizzandola come un asset strategico: capitale intellettuale, attrazione di talenti, qualità della ricerca, infrastrutture, rete internazionale, impatto territoriale e sostenibilità finanziaria. Da questa prospettiva, Iuav si distingue nel panorama italiano come un’istituzione di piccole dimensioni, focalizzata sulle culture del progetto, ma capace di competere con università molto più grandi.

I dati illustrano chiaramente la dimensione dell’ateneo: nell’anno accademico 2025/2026 Iuav conta 4.873 iscritti e nel 2025 ha laureato 1.386 studenti. Non è un politecnico generalista né una grande università multidisciplinare, ma una “scuola speciale” organizzata attorno all’unico Dipartimento di Culture del progetto, che integra architettura, urbanistica, pianificazione, design, moda, arti visive, teatro, restauro, storia dell’arte e, in misura crescente, ingegneria ambientale. Questa concentrazione riduce le economie di scala amministrative, ma favorisce una forte densità culturale: discipline normalmente separate qui condividono laboratori, archivi, docenti, workshop e linguaggi.

Il principale vantaggio competitivo di Iuav rimane l’architettura. Nel QS World University Rankings by Subject 2026, Iuav si posiziona al 40° posto al mondo in Architecture and Built Environment, terza in Italia dopo il Politecnico di Milano (sesto) e il Politecnico di Torino (diciottesimo). Questo risultato, basato sulla reputazione accademica, sulla reputazione tra i datori di lavoro e su indicatori bibliometrici, rappresenta un segnale significativo per un ateneo con meno di cinquemila studenti. Ancora più rilevante è il 14° posto globale in Storia dell’arte, mentre Art and Design si colloca nella fascia 151-200. La forza dell’Iuav risiede nella capacità di integrare progetto, critica, storia, conservazione e trasformazione urbana.

Anche la domanda degli studenti conferma il posizionamento dell’Iuav. Per l’anno accademico 2025/2026, la triennale di Architettura ha ricevuto 960 domande per 420 posti, la magistrale italiana 397 richieste per 300 posti e il corso Architecture in inglese 168 preiscrizioni per 60 posti. Nella classifica Censis 2025/2026, le triennali Iuav sono ai vertici nazionali sia in architettura sia in arte e design. L’81,9% dei laureati intervistati da AlmaLaurea si dichiara soddisfatto dell’esperienza complessiva. Pur trattandosi di indicatori diversi e non definitivi, tutti confermano che il marchio Iuav mantiene un forte potere di attrazione, nonostante i costi e le difficoltà legate alla vita a Venezia.

L’analisi del mercato del lavoro richiede attenzione specifica. Un tasso occupazionale aggregato risulterebbe fuorviante, poiché molti laureati triennali proseguono con la magistrale e i settori dell’architettura, delle arti e della moda presentano tempi di ingresso, tipologie contrattuali e livelli retributivi molto diversi. Per valutare il rendimento formativo sono necessari dati specifici per ciascun corso relativi a coerenza professionale, reddito a tre e cinque anni, mobilità internazionale e qualità dei committenti. Iuav gode di un’elevata reputazione, ma deve dimostrare che questa si traduca sempre più in potere contrattuale per i laureati, non solo nell’accesso a professioni prestigiose, ma anche in termini economici, per i laureati economicamente fragili.

La città rappresenta la seconda componente del vantaggio competitivo. Venezia non è solo una sede prestigiosa, ma un laboratorio complesso in cui si intrecciano la conservazione del patrimonio, il rischio idraulico, l’adattamento climatico, il turismo, la mobilità senza automobile, la logistica, lo spopolamento, la pressione immobiliare, la fragilità lagunare e la gestione delle infrastrutture storiche. Per un’università del progetto, pochi contesti offrono una sfida altrettanto articolata. La collaborazione con la Biennale, le istituzioni culturali e il tessuto produttivo del Nord-Est trasforma Venezia in una piattaforma di ricerca applicata.

La qualità dell’infrastruttura scientifica, sebbene meno visibile delle architetture celebri, è fondamentale. Iuav dispone di otto laboratori, di un laboratorio didattico suddiviso in nove sezioni, di undici cluster e di quattordici unità di ricerca. Il Laboratorio materiali e strutture risale al 1961; il LAMA analizza materiali antichi per l’architettura e la scultura; la geomatica, la cartografia, la fotografia, la fabbricazione e la modellistica supportano attività che spaziano dal rilievo alla conservazione, dal prodotto alla comunicazione. L’Archivio Progetti conserva ottanta fondi e oltre cinquecento modelli di architettura e design, costituendo un capitale documentale raro che alimenta la ricerca, le mostre, le pubblicazioni e la reputazione internazionale.

Il patrimonio umano completa il quadro. La storia della scuola è legata a figure come Giuseppe Samonà e docenti quali Carlo Scarpa, Aldo Rossi, Carlo Aymonino, Manfredo Tafuri, Leonardo Benevolo e Vittorio Gregotti. Non tutti sono stati alumni; è importante distinguere tra chi ha studiato e chi ha insegnato a Iuav. Tra i laureati della stagione di Samonà si annoverano Gino Valle, Valeriano Pastor, Gianugo Polesello, Fernanda Valle, Luciano Semerani e Costantino Dardi. In tempi più recenti, il corso di moda ha formato Marco Rambaldi; Stefano Gallici ha ricoperto la direzione creativa di Ann Demeulemeester; Diana Anselmo, laureata in Teatro e Arti performative, ha sviluppato una ricerca artistica internazionale sulla lingua dei segni. Il valore della rete Iuav risiede nella capacità di generare scuole, studi professionali, curatori, ricercatori e progettisti che trasmettono un metodo.

I principali concorrenti di Iuav in Italia sono il Politecnico di Milano, che si distingue per la scala, la reputazione globale, la connessione con l’industria, l’ingegneria e il design, e il Politecnico di Torino, più forte nell’integrazione tecnologica, nelle infrastrutture e nei sistemi industriali. Sapienza, Firenze, Bologna e Ferrara competono grazie alla massa critica di università multidisciplinari, alle ampie reti di ricerca e alle solide tradizioni nel patrimonio. A livello internazionale, Iuav si confronta con Bartlett-UCL, TU Delft, ETH Zurigo, Mendrisio e altre scuole specialistiche europee. Pur non potendo competere su budget o numero di laboratori, Iuav si distingue per la densità del progetto, il rapporto tra teoria e pratica, la storia dell’architettura e l’unicità di Venezia come campo operativo.

La differenza principale risiede nel modello educativo. Il Politecnico integra progetto, ingegneria e industria, mentre Iuav interpreta il progetto come strumento culturale per analizzare società, territori e istituzioni. Tuttavia, questa identità rischia di diventare un limite se non integra pienamente BIM, intelligenza artificiale, simulazione climatica, data science, nuovi materiali e finanza delle trasformazioni urbane. Il progettista contemporaneo deve comprendere non solo la forma e lo spazio, ma anche il ciclo di vita, il carbon budget, il procurement, le concessioni, i partenariati pubblico-privati, le tassonomie europee e la bancabilità dell’opera. Il futuro di Iuav dipenderà dalla capacità di acquisire queste competenze senza perdere la propria identità.

Sul fronte della ricerca applicata, emergono segnali concreti. Iuav coordina lo Spoke 4 “City Architecture and Sustainable Design” dell’ecosistema PNRR iNEST, che collega università, imprese e istituzioni del Nord-Est. La collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture ha coinvolto gli studenti di design nella visualizzazione dei dati relativi a 39,8 miliardi di euro di progetti del PNRR. Nel 2026 la Regione Veneto ha avviato con Iuav un accordo per la riqualificazione del patrimonio sanitario, che includela programmazione architettonica, la flessibilità, la digitalizzazione e il BIM. Questi sono esempi di una possibile evoluzione: dalla consulenza culturale alla gestione dei dati, dei processi, degli investimenti e delle decisioni pubbliche.

La principale criticità riguarda la situazione finanziaria. Il Fondo di finanziamento ordinario è sceso nel 2024 a circa 29,6 milioni di euro, con una riduzione del 3,2% rispetto all’anno precedente, attestandosi nel 2025 poco sopra i 30 milioni. Il bilancio preventivo 2025 prevedeva un disavanzo di 3,19 milioni; per il 2026, il deficit stimato è di circa 2,5 milioni, coperto tramite il patrimonio netto e le riserve. Non si tratta di insolvenza, poiché nelle università pubbliche il budget autorizzatorio può attingere a risorse patrimoniali già accumulate. Tuttavia, si evidenzia una tensione strutturale: un ateneo di piccole dimensioni sostiene costi fissi elevati per sedi storiche, laboratori, personale, digitalizzazione e manutenzione, ma dispone di una base contributiva limitata e minore capacità di assorbire eventuali riduzioni del finanziamento statale.

Dal punto di vista finanziario, non è sufficiente aumentare le tasse o ridurre l’offerta. Iuav deve diversificare le fonti di finanziamento: maggiore partecipazione a bandi europei competitivi, accordi con imprese e amministrazioni, formazione executive, programmi internazionali, fundraising tra alumni, valorizzazione scientifica degli archivi e trasferimento tecnologico. Tuttavia, la diversificazione richiede una governance efficace: i contratti con terzi devono coprire i costi indiretti, i progetti PNRR non devono sovraccaricare il personale amministrativo e le partnership private devono garantire l’indipendenza scientifica e l’accesso pubblico alla conoscenza.

Il principale rischio competitivo non è di natura accademica, bensì urbana. Se alloggi, trasporti e costo della vita rendono Venezia inaccessibile, l’ateneo rischia di perdere studenti, dottorandi e visiting professor, indipendentemente dalla qualità dei corsi. Il progetto del campus di Santa Marta e l’iniziativa “Venezia Città Campus” rappresentano quindi investimenti strategici. Una scuola internazionale necessita di residenze, spazi di lavoro, servizi e connessioni fisiche efficienti. Senza una politica dell’abitare, la reputazione rischia di generare una domanda che la città non è in grado di soddisfare.

Nel suo centenario, Iuav si conferma tra le migliori università italiane del progetto non per il primato in ogni classifica, ma per un posizionamento unico: specializzazione, continuità intellettuale, archivi, laboratori, relazione con Venezia e capacità di integrare architettura, arte, design, moda e territorio. La sfida dei prossimi dieci anni sarà trasformare questo capitale culturale in una maggiore capacità di ricerca, occupabilità e impatto economico, senza perdere il pensiero critico che ha reso celebre la scuola.

Il futuro di Iuav non richiede una crescita dimensionale a ogni costo, ma una maggiore selettività nell’allocazione delle risorse, l’internazionalizzazione dei programmi, l’innovazione tecnologica e la solidità finanziaria. Se riuscirà in questo percorso, Venezia ospiterà non solo una scuola con un secolo di storia, ma anche una piattaforma europea in grado di progettare città, patrimoni e industrie per il prossimo secolo.

FONTI E NOTE DI VERIFICA REDAZIONALE

1. Università Iuav di Venezia — Chi siamo e dati dimensionali.

2. Università Iuav di Venezia — La nostra storia.

3. Università Iuav di Venezia — QS 2026: Art History e ranking disciplinari.

4. QS World University Rankings by Subject 2026 — Architecture & Built Environment, Itali

5. QS World University Rankings by Subject 2026 — Art History.

6. Università Iuav di Venezia — Classifica Censis 2025/2026

7. Università Iuav di Venezia — Preiscrizioni ai corsi 2025/2026.

8. Università Iuav di Venezia — Archivio Progetti.

9. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Collaborazione MIT–Iuav sui dati PNRR

10. Università Iuav di Venezia — Bilancio di previsione 2025.

11. Università Iuav di Venezia — Bilancio unico di previsione 2026.

12. Università Iuav di Venezia — Centenario

13. Università Iuav di Venezia — Alloggi e residenzialità studentesca.

Nota metodologica. I ranking internazionali sono indicatori di reputazione e produzione scientifica, non valutazioni esaustive della qualità didattica. I dati finanziari di previsione non equivalgono all’insolvenza: indicano l’equilibrio autorizzatorio atteso e l’eventuale utilizzo di riserve patrimoniali.

AUTORE — David Marini è Senior Business Development Manager e si occupa di sviluppo internazionale, architettura economico-finanziaria di operazioni corporate e industriali, finanza islamica, trade finance e analisi dei rischi geopolitici applicati alle strategie d’impresa.