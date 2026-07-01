23 luglio: la rivoluzione che segnò la nascita della Repubblica egiziana

Ogni nazione custodisce una data che ne racconta l’identità. Per l’Egitto quel giorno è il 23 luglio, quando il Paese celebra la propria Festa Nazionale ricordando la Rivoluzione del 1952, l’evento che segnò la fine della monarchia e l’inizio di una nuova fase della sua storia.

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 1952, un gruppo di giovani ufficiali dell’esercito, passato alla storia come il movimento dei Liberi Ufficiali, prese il controllo dei principali centri strategici del Paese. L’operazione, guidata da Gamal Abdel Nasser e sostenuta dal generale Muhammad Naguib, si concluse in poche ore. Nel giro di pochi giorni re Farouk fu costretto ad abdicare e a lasciare l’Egitto, ponendo fine a una monarchia che governava il Paese da oltre un secolo.

La rivoluzione non nacque all’improvviso. L’Egitto attraversava una fase di forte instabilità: le profonde disuguaglianze sociali, la diffusa corruzione attribuita alla corte reale, il peso dell’influenza britannica e la delusione per la sconfitta nella guerra arabo-israeliana del 1948 avevano alimentato un crescente desiderio di cambiamento. La rivoluzione del 1952 fu la risposta a quel clima e rappresentò, agli occhi di molti egiziani, l’occasione per riaffermare l’indipendenza e la dignità del Paese.

L’anno successivo venne proclamata la Repubblica e iniziò una stagione di profonde trasformazioni. Furono avviate riforme agrarie, cambiò l’assetto delle istituzioni e prese forma una nuova politica nazionale destinata a influenzare non solo l’Egitto, ma anche l’intero mondo arabo. La figura di Gamal Abdel Nasser sarebbe diventata, negli anni successivi, uno dei simboli del nazionalismo arabo e della lotta contro il colonialismo.

Ancora oggi il 23 luglio è una ricorrenza profondamente sentita, una giornata dedicata alla memoria, alla storia e alla consapevolezza del percorso che ha contribuito a plasmare l’Egitto moderno. In tutto il Paese si svolgono cerimonie istituzionali, commemorazioni ufficiali ed eventi culturali che ripercorrono le tappe della rivoluzione. Le autorità rendono omaggio ai protagonisti di quel momento storico, mentre la bandiera egiziana sventola sugli edifici pubblici come simbolo dell’unità nazionale.

La Festa Nazionale egiziana ricorda un passaggio storico che ha ridefinito il destino del Paese. È il giorno in cui gli egiziani guardano a uno degli eventi più significativi della loro storia contemporanea, rinnovando il legame con una ricorrenza che continua a rappresentare indipendenza, sovranità e identità nazionale.