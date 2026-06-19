Locarno Film Festival 2026: da quasi ottant’anni una casa per il cinema libero

Quando si parla di grandi festival cinematografici europei, il pensiero corre a Cannes, Venezia o Berlino. Eppure, tra le montagne della Svizzera e le sponde del Lago Maggiore esiste da quasi ottant’anni una manifestazione che ha saputo costruire un’identità unica nel panorama internazionale.

Il Locarno Film Festival, giunto alla sua settantanovesima edizione, torna dal 5 al 15 agosto. Dieci giorni di cinema e proiezioni sotto le stelle per incoraggiare l’innovazione creativa e offrire uno spazio di libertà a chi sceglie di raccontare il mondo attraverso le immagini.

La storia del festival

Il Locarno Film Festival si è affermato fin dai suoi esordi nel 1946 come uno spazio dedicato alla libertà artistica e alla scoperta di nuove forme espressive. In un’epoca segnata dalla ricostruzione culturale dell’Europa, Locarno ha scelto di accogliere opere coraggiose, innovative e spesso fuori dagli schemi, offrendo ai registi la possibilità di presentare i propri film nella loro forma integrale e senza compromessi.

Nel corso dei decenni, più che un semplice evento, il festival si è trasformato in un luogo di incontro tra artisti, professionisti e spettatori, accomunati dalla convinzione che il cinema possa ancora interrogare la realtà, suscitare emozioni e aprire nuove prospettive sul mondo. Locarno è diventata così un punto di riferimento per il cinema d’autore internazionale, contribuendo a far emergere nuovi talenti e sostenendo autori che hanno saputo ridefinire il linguaggio cinematografico contemporaneo.

Uno degli aspetti più distintivi del Locarno Film Festival è il suo rapporto con la città che lo ospita. Per dieci giorni ogni estate, Locarno cambia volto e si veste dei colori simbolo della manifestazione, il nero e il giallo del leopardo. Le strade, le piazze e le sale cinematografiche diventano parte integrante dell’esperienza, trasformando il centro urbano in una grande cittadella del cinema.

Piazza Grande, cuore pulsante dell’evento, ogni sera accoglie migliaia di spettatori per le proiezioni all’aperto sotto le stelle. Il cinema diventa esperienza collettiva, con residenti, cinefili e professionisti del settore che si ritrovano a condividere lo stesso schermo e le stesse emozioni in un’atmosfera autentica che distingue il festival da molte altre grandi manifestazioni internazionali.

Il programma della settantanovesima edizione

La 79ª edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2026.Il programma sarà articolato attorno alle storiche sezioni competitive, tra cui il Concorso Internazionale dedicato alle opere provenienti da tutto il mondo, Cineasti del Presente per valorizzare le nuove voci del cinema contemporaneo e i Pardi di Domani, dedicato ai cortometraggi e alla ricerca cinematografica.

Tra gli appuntamenti già annunciati figura il conferimento di premi a due figure di spicco del cinema italiano contemporaneo: il Life Achievement Award ad Asia Argento e l’Excellence Award a Isabella Rossellini. Una particolare attenzione sarà dedicata alla retrospettiva Red & Black, che esplorerà il periodo della blacklist hollywoodiana e del maccartismo, uno dei capitoli più complessi e controversi della storia del cinema americano.