In arrivo BookCity Milano 2026, un’edizione ispirata all’Orlando Furioso
Jasmine Gheorghe
- Cultura

In arrivo BookCity Milano 2026, un’edizione ispirata all’Orlando Furioso

Il tema centrale sarà "il senno sulla Luna", un richiamo all'Orlando Furioso di Ariosto e al tragico presente. In tempi di guerra e insensatezza, i libri sono l'antidoto.

In arrivo BookCity Milano 2026, un’edizione ispirata all’Orlando Furioso

Il tema centrale sarà "il senno sulla Luna", un richiamo all'Orlando Furioso di Ariosto e al tragico presente. In tempi di guerra e insensatezza, i libri sono l'antidoto.
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Cultura - 23 Aprile 2026

di Jasmine Gheorghe

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