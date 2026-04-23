In arrivo BookCity Milano 2026, un’edizione ispirata all’Orlando Furioso

È in arrivo la quindicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata ai libri che si terrà dal 23 al 29 novembre 2026. Curata dallo scrittore Marco Balzano e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano, la nuova edizione è stata presentata a Palazzo Marino.

Sono in arrivo tante novità, tra cui nuovi format e più attenzione al dialogo fra autori, editori e lettori.

“BookCity Milano si conferma un appuntamento centrale per la città, capace ogni anno di portare i libri e le idee fuori dai luoghi tradizionali e dentro la vita quotidiana dei quartieri, delle biblioteche, delle scuole e degli spazi pubblici”, ha commentato l’assessore Tommaso Sacchi.

Fonte: BookCity Milano

La rassegna di quest’anno di BookCity Milano avrà come tema centrale “il senno sulla Luna“, prendendo ispirazione dall’emblematico episodio dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto: il viaggio di Astolfo sulla Luna, per recuperare la ragione perduta di Orlando.

Come spiegato da Marco Balzano, “il senno sulla Luna indica lo smarrimento in cui, in tempi di guerra e di mire violente, viviamo la nostra quotidianità“. Ha poi aggiunto che i libri non sono altro che un atto della ragione e un desiderio di condivisione con l’altro.

Gustave Doré. Astolfo sulla Luna, stanza 70, canto XXXIV da L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, 1879

In un’epoca in cui la ragione sembra quel che di più fragile esista, ribadire l’importanza del senso critico (per citare il presidente della Fondazione BookCity Milano, Luca Formenton) è cruciale. In tal senso, i libri rappresentano un vitale antidoto.

Quella di BookCity 2026, a quanto emerge, sarà un’edizione organizzata per temi, all’insegna di incontri trasversali tra mondi editoriali diversi. Accoglierà ospiti provenienti anche da altre realtà: il teatro, la musica, lo sporto, il web.