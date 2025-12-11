Che cos’è la diaspora maltese?

Con “diaspora maltese” si intende quel fenomeno storico e sociale che ha portato all’emigrazione di cittadini o persone di origine maltese verso altri Paesi. Si tratta di un evento migratorio intenso avvenuto soprattutto dal secondo dopoguerra agli anni ’70. In senso più ampio, la diaspora fa riferimento alla dispersione di gruppi etnici che, pur vivendo all’estero, mantengono forti legami culturali e affettivi con il proprio Paese di origine, caratterizzati dal comune desiderio di mantenere vive le tradizioni e le connessioni con la patria.

In seguito alla seconda guerra mondiale e alla crisi economica che ne conseguì, un numero molto consistente di cittadini lasciò l’isola in cerca di opportunità di lavoro e condizioni di vita migliori. Si trattò di un fenomeno migratorio massiccio, agevolato anche dalle politiche di assistenza all’emigrazione e sovvenzioni per il viaggio promosse dalla stessa Malta. In alcune fasi della diaspora una parte significativa della popolazione maltese (circa il 30%) risiedeva all’estero. I Paesi eletti erano principalmente quelli anglofoni: prima fa tutti l’Australia, seguita da Canada, Stati Uniti e Regno Unito. In questi Paesi si formarono comunità maltesi stabili e che conservarono la lingua e gli usi maltesi, tramandandoli alle generazioni successive. Oggi si stima che centinaia di migliaia di persone di origine maltese vivano all’estero, con comunità in circa 190 paesi in tutti i continenti, rendendo la diaspora maltese uno dei fenomeni più diffusi al mondo rispetto alla popolazione originaria.

La diaspora maltese ha esercitato un’influenza profonda tanto su Malta quanto sui Paesi che hanno accolto i suoi emigrati. Per l’isola, la partenza di decine di migliaia di persone alleviò il peso demografico e mitigò il rischio di instabilità economica interna, consentendo a molte famiglie di aiutare economicamente dall’estero i cari rimasti in patria. Allo stesso modo, rilevante fu l’effetto culturale: la dispersione dei maltesi all’estero portò alla nascita di comunità vive e radicate che conservarono lingua, tradizioni religiose e feste popolari, creando una rete identitaria densa e diffusa.

Nei Paesi che accolsero la diaspora, l’impatto fu altrettanto rilevante. In Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito, i maltesi trovarono impiego nei settori industriali, nell’edilizia, nella cantieristica e nei servizi pubblici, contribuendo alla crescita economica del dopoguerra in società in piena trasformazione. L’integrazione fu generalmente rapida e positiva e, oltre al contributo economico, la diaspora portò un arricchimento culturale.