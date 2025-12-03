Il National Day degli Emirati Arabi Uniti

La festa nazionale degli Emirati Arabi Uniti si celebra il 2 dicembre per commemorare la fondazione del paese nel 1971. Una ricorrenza che segna l’unione di sei emirati e che viene celebrata con fuochi d’artificio, sfilate, parate aeree e spettacoli culturali. Il settimo emirato, Ras Al Khaimah, è stato aggiunto alla federazione il 10 febbraio 1972 ed è l’ultimo emirato che ha aderito. La festa è preceduta dal Giorno della Commemorazione il 1° dicembre, per onorare i soldati che hanno servito il Paese. Quest’anno si festeggia il 54° anno dalla fondazione del Paese.

La storia degli EAU

Prima della nascita degli Emirati Arabi Uniti (EAU), questi facevano parte degli Stati della Tregua, un protettorato britannico creato attraverso vari trattati tra la prima e la seconda metà dell’Ottocento. Nel 1968 il Regno Unito annunciò il ritiro militare a est di Suez, spingendo britannici e americani a favorire una federazione tra gli emirati al fine di rafforzarli in contrapposizione all’Iran e all’Arabia Saudita. Inizialmente si pensò a un’unione che includesse anche Qatar e Bahrein, ma entrambi optarono per l’indipendenza nel 1971. Gli Emirati Arabi Uniti nacquero ufficialmente il 2 dicembre 1971, senza Ras Al Khaimah, che aderì nel febbraio 1972.

Le celebrazioni

Come ogni anno, gli Emirati Arabi Uniti celebrano il National Day con un ricco programma di eventi diffusi in tutto il Paese. Il centro di Dubai è spesso illuminato da fuochi d’artificio mentre il Burj Khalifa, i centri commerciali e le istituzioni espongono la bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Generalmente, la festa viene celebrata in due giorni, con il 3 dicembre (il giorno dopo la Festa Nazionale) che è considerato anch’esso giorno festivo. Sorprendenti esibizioni aeree, processioni militari e grandiosi spettacoli pirotecnici animano la festa e i villaggi del Paese. Numerose sono le attività culturali organizzate per l’occasione: danze tradizionali, workshop artigianali, mercatini, mostre storich, iniziative nei musei e nei quartieri del patrimonio, da Al Fahidi e Al Shindagha a Hatta e Yas Bay Waterfront. I festeggiamenti iniziano a fine novembre e proseguono fino ai giorni successivi al 2 dicembre, trasformando l’intero Paese in un grande palcoscenico di celebrazioni patriottiche e culturali.