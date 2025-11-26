Servire il caffè in Etiopia è una cosa seria

Le culture e tradizioni dell’Etiopia sono molteplici e affascinanti, che narrano di una terra vitale dalla storia millenaria e del valore dei suoi frutti. Tra tutte le espressioni del patrimonio immateriale del Paese, una delle più identificative è quella del caffè. Non solo coltura o bevanda: in Etiopia il caffè è simbolo di appartenenza e identità collettiva. Preparare il caffè rappresenta una vera e propria cerimonia, che prevede momenti precisi e forme di rispetto verso la materia prima offerta. Nelle città moderne e nei villaggi dell’altopiano, il profumo del caffè scandisce i ritmi della giornata e accompagna le conversazioni tra le persone.

Un aroma che affonda le radici nel mito

La leggenda attribuisce la scoperta del caffè al pastore Kaldi, che avrebbe notato le sue capre particolarmente vivaci dopo aver mangiato le bacche rosse di un arbusto. La storia è diventata parte del patrimonio narrativo del Paese, ma l’aspetto più significativo è che, al di là del mito, l’Etiopia è davvero la culla botanica del Coffea Arabica. Le sue foreste ospitano ancora oggi varietà selvatiche antichissime e un patrimonio genetico unico, che contribuisce alla qualità e alla straordinaria varietà aromatica dei caffè etiopi.

La cerimonia del caffè: il rito del servire il caffè

La cerimonia del caffè è una forma rituale di bere il caffè, tipica di Paesi come l’Etiopia o l’Eritrea. Il caffè viene offerto agli amici, durante le feste, oppure come una pausa nella vita quotidiana e la sua preparazione diviene un vero e proprio rito scandito da momenti precisi. Si comincia con l’incenso che profuma l’ambiente e crea un’atmosfera raccolta. I chicchi verdi vengono lavati, tostati lentamente, mostrati agli ospiti affinché possano apprezzarne l’aroma, e infine macinati a mano e bolliti nella jebena, la tradizionale caffettiera di terracotta dal collo lungo. Il caffè viene servito in piccole tazze senza manico e gustato in tre momenti distinti. La prima tazza segna l’inizio del rito, in cui si apprezza il sapore forte e deciso della bevanda. La seconda invita alla conversazione e al confronto, mentre la terza rappresenta un auspicio di pace e armonia. Durante la cerimonia ci si racconta, si discute, si riflette: è un tempo lento e sospeso, che rafforza i legami e in cui la comunità si riconosce.

Una pratica identitaria

In un Paese composto da oltre ottanta gruppi etnici, il caffè diviene un filo capace di unire regioni distanti geograficamente e culturalmente. Pur variando nei dettagli, la cerimonia è condivisa da tutti e rappresenta un gesto identitario forte, capace di varcare i confini linguistici e territoriali. È un rituale che parla di radici profonde, di ricerca di armonia e di accoglienza, ponendo l’accento sulla condivisione e sul confronto con l’altro. Un invito a rallentare, ad ascoltare e a partecipare: un gesto semplice e profondo che racconta la vera essenza dell’Etiopia.