Milano MuseoCity 2025, “Le Strade dell’Arte”

Milano MuseoCity, dal 2 all’8 Marzo 2025 cresce e si rinnova, confermandosi un appuntamento imperdibile per la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale, come afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

La nona edizione di Milano MuseoCity, promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione MuseoCity ETS infatti si arricchisce. Non solo di tempo, passa infatti da 5 a 7 giorni rispetto all’anno scorso, ma anche di istituzioni che vi partecipano. Questo anno sono 149, di cui 35 alla loro prima edizione.

Numerose vetrine poi accolgono opere e oggetti dalle collezioni museali. Grazie alla sezione “In Vetrina” infatti, in collaborazione con l’architetto Ludovica Serafini dello studio Palomba Serafini, sono state coinvolte 35 tra gallerie d’arte e negozi, trasformando così la città in un unico, grande spazio museale con installazioni site-specific Il tema di quest’anno, “Le Strade dell’Arte”, continua l’assessore Sacchi, ci invita così ad esplorare la città con uno sguardo nuovo, creando connessioni inedite tra spazio pubblico e istituzioni culturali. Un grande museo diffuso che si apre a tutti.»

Associazione Giancarlo Iliprandi e My Style Bags

E proprio per l’iniziativa “in Vetrina”, My Style Bags, in via Verri 1, dal lunedì 3 a sabato 8 marzo (ore 11-19h), ospita l’Associazione Giancarlo Iliprandi (Milano 1925-2016). Grazie alla suggestione creata dai colori e dalle forme della collezione di My Style Bags in dialogo con le opere originali di Giancarlo lliprandi risultanti da emozioni di viaggi, viene proposto un percorso visivo che immerge il visitatore in una atmosfera magica, tra carovane, cammellieri, donne e oasi sahariane. Si potranno inoltre ammirare gli originali di alcuni dei lavori realizzati in Ciad in dialogo originale con gli iconici set da viaggio di My Style Bags. La prenotazione è obbligatoria: info@giancarloiliprandi.net.

Inoltre l’Associazione Giancarlo lliprandi, in via Vallazze 63, propone per MuseoCity visite guidate per raccontare “Parata Luci Natale 62”, un progetto collettivo poco conosciuto. La manifestazione per l’addobbo di vie e piazze della città fu affidata dal Comune e Camera di Commercio in quel lontano Natale 1962 ad Artisti Designer e Architetti e coordinata da Bruno Munari.

Le visite sono venerdì 7 alle ore 15h, 16h, 17h; Sabato 8 ore 10h, 11h, 12h con ingresso a10€, ridotto 5€ (tessera abbonamento musei Lombardia). La prenotazione è obbligatoria: Info@giancarloiliprandi.net,

Ricordiamo che l’Associazione Giancarlo Iliprandi, conserva numerosi quadri e scenografie della formazione all’Accademia di Brera (1946-1953), incisioni, diari di viaggio, scritti e materiale didattico, fotografie e disegni, oltre alla biblioteca specializzata con molte riviste tra cui i periodici di cui il grande designer è stato art director: “Scinautico”, “Popular Photography Italiana”, “Abitare”, “Interni”, “Esquire & Derby” e “Phototeca”.

Lo studio, situato presso una casa progettata da Gio Ponti, è aperto per visite guidate il primo lunedì del mese, su prenotazione, al costo di 10 euro.