Il Gandhara Cultural Festival e il progetto per la promozione del turismo eco-sostenibile in Pakistan

Il 29 gennaio si è svolto, presso il Pakistan National Council of Arts (PNCA), il Gandhara Cultural Festival, uno degli eventi più attesi dell’anno, segnando il lancio ufficiale di un progetto ambizioso: “Promuovere la Civiltà e l’Eredità Gandhara per un Turismo Eco-Sostenibile”. Questo importante programma, con un valore di 60 milioni di PKR, punta a preservare l’eccezionale patrimonio culturale della regione Gandhara, promuovendo al contempo un turismo responsabile e creando opportunità economiche per le comunità locali.

All’inaugurazione dell’evento hanno partecipato il Ministro per l’Informazione, la Radiodiffusione e il Patrimonio Nazionale, Attaullah Tarar, il Governatore del Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, e numerosi esponenti del governo e del settore dello sviluppo. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per il Pakistan verso lo sviluppo sostenibile, in linea con la visione del Primo Ministro per un futuro più inclusivo e prospero per il Paese.

Un impegno per la conservazione e la crescita economica

Uno dei momenti salienti del festival è stata la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) tra il Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF) e vari attori chiave, tra cui il PNCA, la Pakistan Tourism Development Corporation (PTDC) e il Kurram Welfare Home. Questo accordo stabilisce un quadro di collaborazione per la protezione del patrimonio Gandhara e la promozione del turismo eco-sostenibile.

Il progetto, che si concentra su Taxila – uno dei siti patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, noto per la sua storia millenaria e il suo legame con il Buddhismo – è destinato a generare nuovi flussi turistici e potenziare l’economia locale, in particolare attraverso l’artigianato e il turismo religioso. Il CEO di PPAF, Nadir Gul Barech, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per preservare l’identità culturale del Pakistan e per creare nuove opportunità economiche. “Non si tratta solo di proteggere il nostro patrimonio, ma anche di offrire opportunità concrete per le persone di Taxila e delle altre aree coinvolte”, ha dichiarato.

Il progetto durerà due anni e prevede diverse attività, tra cui la formazione per lo sviluppo delle competenze artigiane, la promozione del turismo eco-sostenibile, e programmi di empowerment economico per le donne. Il Direttore Generale di PTDC, Rana Aftab, ha evidenziato il grande potenziale del Pakistan come destinazione turistica culturale: «investire nel nostro patrimonio significa rafforzare l’identità del Pakistan come meta turistica di rilevanza internazionale». Il progetto, inoltre, include programmi di sensibilizzazione sulla conservazione del patrimonio, mirando a coinvolgere attivamente la comunità locale nella protezione dei tesori culturali di Gandhara, che attirano visitatori da tutto il mondo.

Verso una destinazione turistica di rilievo mondiale

Il Gandhara Cultural Festival e il progetto di turismo sostenibile sono solo l’inizio di un lungo percorso verso la valorizzazione del patrimonio culturale del Pakistan. Con l’obiettivo di posizionare il Paese come una delle principali destinazioni turistiche culturali a livello globale, l’iniziativa mira non solo a preservare la storia millenaria di Gandhara, ma anche a offrire un futuro prospero per le generazioni future, attraverso un turismo che rispetti l’ambiente e le tradizioni locali.