Il 15 febbraio è Festa Nazionale in Serbia

Il 15 febbraio di ogni anno, la Serbia celebra la sua Festa Nazionale, una data che segna l’inizio della Prima Rivoluzione Serba nel 1804, un momento fondamentale nella lotta per l’indipendenza dal dominio ottomano. Questo giorno rappresenta un simbolo di resistenza, di rinascita e di unità per il popolo serbo, che ricorda la lotta per la libertà e l’autodeterminazione che ha portato alla nascita dello Stato serbo moderno.

Un importante momento storico

Il 15 febbraio 1804, sotto la guida di Đorđe Petrović, noto come Karađorđe, i serbi si sollevarono contro il dominio ottomano con l’obiettivo di ristabilire la propria indipendenza. La rivolta, conosciuta come la Prima Rivoluzione Serba, segnò l’inizio di un lungo processo che avrebbe condotto alla creazione di un moderno Stato serbo, libero dal controllo straniero. La giornata non celebra solo un evento militare, ma anche il risveglio di una nazione che, seppur segnata da secoli di dominazione, ha saputo mantenere viva la propria identità culturale, religiosa e politica.

La Festa Nazionale serba è un’occasione importante per la riflessione storica e la celebrazione dell’identità nazionale. Le cerimonie ufficiali sono presiedute dal presidente della Serbia e da altre alte cariche politiche, che partecipano a eventi commemorativi, tra cui deposizione di corone e cerimonie al monumento a Karađorđe. La giornata è accompagnata anche da parate militari, eventi culturali e mostre, in cui vengono ricordati i grandi momenti della storia serba e onorati gli eroi che hanno lottato per la libertà.

Tra cerimonie, parate ed eventi culturali

Si svolgono deposizioni di corone e fiori in vari monumenti storici dedicati agli eroi della rivoluzione, come quello a Karađorđe, il leader della rivolta. Queste cerimonie si svolgono in modo solenne, con un forte simbolismo legato alla memoria storica e ai sacrifici per l’indipendenza. Le parate militari sono una delle tradizioni più visibili durante le celebrazioni. Le forze armate della Serbia partecipano a sfilate nelle principali piazze delle città, in particolare a Belgrado, la capitale. Le parate mostrano l’orgoglio nazionale e la forza delle forze armate serbe, nonché il legame tra la Serbia moderna e il suo passato eroico. La festa nazionale è anche un’occasione per celebrare la cultura serba. In molte città si tengono eventi culturali, mostre, concerti e spettacoli che riflettono la storia, la musica e le tradizioni del paese. Questi eventi sono un’opportunità per il popolo serbo di riunirsi e celebrare la propria identità culturale.