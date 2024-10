Ad ottobre la BMTA di Paestum

Dal 31 ottobre al 4 novembre, si terrà la XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in una delle capitali italiane in tema di archeologia: Paestum (SA). La città, sede di uno dei Musei Archeologici più importanti dello Stivale, è difatti la cornice perfetta per ospitare il salone espositivo del BMTA, unico nel suo genere, insieme alla mostra multimediale ArcheoVirtual. Quest’ultima è una mostra internazionale che si propone di sviluppare un turismo che sia al tempo stesso esperienziale e sostenibile, puntando su tecnologie multimediali interattive e virtuali e concedendo una preziosa opportunità di business per gli operatori ell’offerta nel Workshop con i Buyer esteri selezionati dall’ENIT.

L’edizione di ArcheoVirtual 2024 “DiversaMente” è incentrata su una visione innovativa che mette al centro dell’attenzione i diversi tipi di pubblico, per una fruizione del patrimonio modellata sulle aspettative di ciascuno, attraverso un nuovo uso delle tecnologie. Il pubblico e il suo punto di vista multiforme, fruitore delle bellezze artistiche ed archeologiche italiane, divengono il fulcro essenziale in base a cui plasmare i musei di domani. Il fine è quello di creare un nuovo e personale contatto tra visitatori ed opere del passato.

Un’imperdibile occasione per gli appassionati e gli studiosi del settore. Tra gli obiettivi che si pone la BMTA vi sono la valorizzazione dei Parchi e dei musei archeologici e la promozione delle destinazioni turistico archeologiche, puntando sulla possibilità di incrementare nuove opportunità economiche ed occupazionali. Il salone diviene così luogo di incontro e approfondimento di temi inerenti alla fruizione, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico. Un dialogo essenziale di cui l’Italia non può che esserne protagonista.